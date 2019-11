Camillas krop har det sidste halve år været på lidt af en rutsjebanetur.

'Robinson Ekspeditionen' var det sidste store eventyr for en periode, og så var det tid til at stifte familie. Derfor var helt efter at planen, da 30-årige Camilla et stykke tid efter hjemkosten til Danmark kunne konstatere, at hun var gravid.

»Ekspeditionen satte sit præg på ens krop. Jeg smed 12 kilo, havde ikke menstruation og vidste i det hele taget ikke, hvordan min krop fungerede. Der skete jo også nogle ting, efter jeg kom hjem, fordi det var så psykisk hårdt at deltage i 'Robinson'. Men kroppen fungerede jo tydeligvist alligevel, så det er jo virkelig dejligt,« fortæller Camilla.

Tabte håret efter ekspeditionen

For Camilla har det været helt vildt at opleve, hvor meget kroppen kan holde til, og hvordan kroppen kan sige fra.

»Jeg mærkede det først, da jeg kom hjem, og min krop begyndte at reagere. Pludselig tabte jeg mit hår i store totter,« siger hun.

Hun har kendt sin kæreste. Dennis. i fem år, og heraf har de været sammen i tre. Dennis har også datteren Mathilde på otte, som Camilla er bonusmor for.

»Vi har ikke så mange kommentarer til detaljerne omkring graviditeten, men vi er meget glade, og det bliver en sommer-baby,« smiler den kommende mor.

