Den tidligere 'Robinson'-deltager vilde fortid havde nær kostet ham livet.

Den tidligere ‘Robinson’-deltager har en barsk og personlig oplevelse med i bagagen. Tilbage i 2010 var han tog en overdosis nær livet af ham. Det fortæller han i en video lavet af LS Films, som 28-årige Bille Bay har lagt op som story på sin Instagram-profil.

Han var den første, der blev stemt ud af dette års ‘Robinson Ekspeditionen’, som var den 21. sæson af programmet.

»Fester, stoffer og kvinder fyldte simpelthen alt for meget i mit liv,« siger Bille i videoen.

Uheldet skete, da han til en fødselsdag sad sammen med nogle kammerater og skulle til at tage det, som de troede var kokain. Det viste sig desværre at være en blanding af ecstasy og syre, hvilket fik Billes krop til at reagere voldsomt. Blandt andet kunne han ikke bevæge sig, og han begyndte at dehydrere. En ambulance kørte ham derfor på skadestuen.

Værste oplevelse i livet

»Jeg lå på en briks i et slags point of no return-værelse, og lægerne var sikre på, at jeg ikke ville klare den. Min mor kom op på hospitalet og fik at vide, at hun nok ikke ville få sin søn med hjem igen. Jeg kunne ikke bevæge mig, men kunne bare høre min mor græde,« fortæller Bille i videoen.

Men efter 24 timer begyndte hans krop at kæmpe for at overleve, og den vendte langsomt tilbage.

»Det var der, jeg besluttede, at jeg skulle leve på mine egne præmisser, og at jeg skulle leve sundere og mere aktivt,« siger den tidligere ‘Robinson’-deltager, der fra da begyndte at arbejde som personlig træner, online coach og fotograf.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk