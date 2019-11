Camilla kæmpede for sin overlevelse i 'Robinson ekspeditionen', men mandag aften gik den ikke længere.

Desværre for Camilla var den sidste stemme i urnen til mandag aftens ø-råd ikke til hendes fordel, og hun måtte skuffet vende næsen mod Danmark. Hjemme blev skuffelse hurtigt afløst af en anden og mere voldsom efterreaktion.

– Jeg har faktisk haft det rigtig skidt, siden optagelserne sluttede for fem måneder siden. Jeg har aldrig prøvet at stå alene i så lang tid og at være så isoleret, og det har ramt mig hårdere, end jeg troede, siger hun til Realityportalen og fortsætter:

– Under ‘Robinson ekspeditionen’ fandt jeg aldrig min kerne. Og når man så møder modgang og møder en som Kenneth, som man ikke går særlig godt i spænd med, så tærer det psykisk hårdt på en. Kenneths tone mod mig var hård, men ingen sagde noget til det.

Mareridt og psykologhjælp

Siden har hun blandt andet kæmpet med mareridt om natten og har haft svært ved at fungere i en hverdag. Derfor har Camilla efter sin hjemkomst fra ‘Robinson ekspeditionen’ opsøgt en psykolog, så hun kunne få bearbejdet oplevelsen.

– Det har hjulpet mig at forstå, at jeg i min tid på øen har brugt reptilhjernen til at at overleve. Den del af hjernen bruger jeg ikke i min normale hverdag og på mit arbejde. Så jeg har skullet lave et skift i forhold til, hvilken del af hjernen jeg bruger. For nogle er det et nemt skift, men for mig har det været svært, siger hun.

Camilla arbejder som konsulent hos Nykredit. Hun havde taget orlov for at medvirke i ‘Robinson ekspeditionen’ og havde heldigvis noget af orloven tilbage, som hun kunne bruge til at komme sig, efter sin hjemkomst fra Fillipnierne.

– Nu har jeg det rigtig godt. Det har virkelig hjulpet mig at se programmet i fjernsynet. For man går jo med en masse tanker og tænker: Er det bare min opfattelse? Er jeg helt forkert på den?, siger hun til Realityportalen og fortsætter:

– Det blev først rigtig hårdt, da Hold Nord og Hold Syd blev slået sammen, og jeg kom på hold med Kenneth. Dér begyndte jeg at overveje, om det virkelig var det værd at få så mange ar på sjælen, siger Camilla.

