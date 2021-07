Robert Downey Jr. har unfollowet alle sine tidligere medskuespillere i Marvel-universet på Instagram, og det har fået fans til at gå amok.

Robert Downey Jr. har gennem ti film spillet Marvel-karakteren Iron Man.

Men i den sidste film fra 2019, 'Avengers: Endgame', døde Iron Man på heltemodig vis, da han med en særlig ring på fingeren knipsede og forvandlede skurken Thanos og hans hær til støv, men samtidig selv måtte bukke under for ringens stærke kraft.

Flere fans har dog spekuleret i, om det mon alligevel var det sidste, man havde set til den armerede superhelt i Marvel-universet.

In addition to dusting Thanos and his army out of existence, Robert Downey Jr. dusted his #Marvel co-stars on Instagram. https://t.co/RYIaqjGtLe pic.twitter.com/n3lvL0OLPj — Mr. Grimmace (Jason Hintz) (@mrgrimmace) July 7, 2021

Derfor frygter flere nu også, at den nedbarberede følger-liste på Instagram skulle markere et endeligt farvel fra Robert Downey Jr. til Iron Man-karakteren og resten af franchisen.

Men ifølge mediet ComicBook skulle de mange slettede Instagram-følgere dog have en mere kedelig grund.

Det skulle nemlig skyldes, at Robert Downey Jr. har fået en ny manager, efter hans mangeårige assistent og ven Jimmy Rich gik bort i maj måned.

En ny manager, som altså hellere har villet fokusere på fremtidige film med Robert Downey Jr. fremfor de tidligere Marvel-klassikere.