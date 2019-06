Den populære serie 'Rita' får endnu en chance for popularitet, da den skal indspilles i USA med en kendt skuespiller fra Game Of Thrones i hovedrollen.

Det bliver Lena Heady, der skal spille Rita i hovedrollen, skriver Variety.

Game of Thrones-fans vil kende hende som Cersei Lannister - en rolle, skuespilleren fik fire Emmy nomineringer og en Golde Globe-nominering for.

Og det kan have været med tanke for hendes præstation i rollen som Cersei Lannister, at casterne har valgt, at det er netop Lena Heady, der skal spille den viljestærke Rita.

En karakter, vi danskere ellers ser synonymt med skuespiller Mille Dinesen.

Rollen som Rita kan nemlig godt betegnes som en stærk karakter, ligesom Cersei Lannister i Game of Thrones er det. Rita er i den danske serie en ukonventionel lærer og singelmor med sin helt egen stærke vilje.

»Rita er en dejlig karakter, der vil få dig til at grine og græde, når hun løbende udfordrer hykleriert omkring hende, siger Jana Winograde, direktør for underholdning i produktionsselskabet Showtime, og forsætter:

»Det siger sig selv, at Lena Heady har en kraft, og hun er ideel til at påtage sig denne vidunderligt dynamiske hovedrolle,« siger hun.