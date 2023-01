Lyt til artiklen

Justitsministeriet anbefalede 10 års fængsel. Hendes advokater bad om tre år. Men hun kunne risikere helt op til 30 års fængsel.

Men nu slipper Jen Shah med seks og et halvt år bag tremmer. Den amerikanske realitystjerne har nemlig netop fredag aften dansk tid fået sin dom i retten i New York, skriver Fox News.

Dømt for at stå bag en landsdækkende svindelring over telefonen, der særligt gik efter at udnytte ældre mennesker.

Den 49-årige 'Real Housewives of Salt Lake City-stjerne endte som bekendt til sidst med at tilstå sin rolle i den mangeårige svindel, og da hun i New York fredag skulle modtage sin straf, fik hun støtte i retten fra familie og venner – foruden flere fans af den amerikanske realityserie.

Sagen strækker sig helt tilbage til marts sidste år.

Her blev 'Real Housewifes of Salt Lake City'-stjernen Jen Shah anklaget for at have stået i spidsen for hvidvask og svindel ved at snyde penge fra tusindvis af ældre mennesker over telefonen i hele Amerika.

I juli erkendte hun sig skyldig i omfattende svindel for knap 66,5 millioner danske kroner – tilstod, mod ikke at blive dømt for hvidvask, som anklagen også først gik på.

Blandt de flere tusinde ofre, der blev franarret penge over telefonen, kan man i retsdokumenter fra sagsforløbet læse vidneudsagn om, hvordan svindlen fik flere til at gå fra hus og hjem, udvikle selvmordstanker og alvorlige helbredsproblemer.

'The Real Housewives of Salt Lake City'-stjernen Jen Shah forlod retten i Salt Lake City i marts 2021, før end hendes retssag fortsatte i New York. Foto: Spenser Heaps Vis mere 'The Real Housewives of Salt Lake City'-stjernen Jen Shah forlod retten i Salt Lake City i marts 2021, før end hendes retssag fortsatte i New York. Foto: Spenser Heaps

En enkelt kvinde blev franarret så meget som 700.000 kroner.

Hun troede, at pengene gik til at hjælpe med at starte hendes egen virksomhed, men i stedet endte hun selvmordstruet, belånt i sit hus for anden gang, næsten skilt og ude af stand til at betale for sin kritisk syge mand og 90-årige far.

»Den byrde, du har påført mig, er så overvældende, at jeg ikke engang rigtigt kan sætte ord på, hvor mange kvaler, du har forårsaget,« skrev offeret i sin konsekvenserklæring.

Flere ofre har berettet om, hvordan de troede, de var i gang med at blive selvstændige, mens Jen Shah i virkeligheden havde solgt deres oplysninger videre, så hendes folk kunne udnytte dem.

»På den tiltaltes anvisning blev ofrene snydt igen og igen, indtil de intet havde tilbage,« lød det fra anklageren Damian Williams i de seneste retsdokumenter.

»Hun og hendes medsammensvorne fortsatte deres adfærd, indtil ofrenes bankkonti var tomme, deres kreditkort var på deres grænser, og der intet mere var at tage.«

Den 49-årige forretningskvinde og realitystjerne Jen Shah er for tiden aktuel i den tredje sæson af 'Real Housewifes of Salt Lake City'.

Men hun skulle angiveligt ikke dukke op i genforeningsfinaleafsnittet efter sin svindeldom.