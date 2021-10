Da 'Ringenes Herre' havde premiere i 2001, var det produktionsselskabet New Line Cinema, der – foruden instruktøren, Peter Jackson – stod bag.

Oprindeligt skulle det ellers have været selskabet Miramax, som er grundlagt af Harvey Weinstein og hans bror Bob Weinstein.

Men den skandaleombruste Harvey Weinstein skulle efter sigende have været umulig at arbejde sammen med og tyranniseret Peter Jackson og filmholdet i en sådan grad, at Jackson altså valgte at skrotte Miramax. Og som om det ikke var nok, besluttede instruktøren sig for at sende en helt særlig hilsen til den tidligere filmmogul.

»En af ork-maskerne var designet til at ligne Harvey Weinstein. Jeg husker det tydeligt. Det en form for 'fuck dig'-hilsen,« afslører skuespilleren Elijah Wood, der spiller rollen som Frodo i 'Ringenes Herre'-trilogien, i podcasten Armchair Expert.

Kan du se ligheden? Vis mere Kan du se ligheden?

Det er da heller ikke just søde ord, skuespilleren har til overs for Weinstein.

»Jeg synes, det er okay at snakke om nu, hvor han er fængslet. Fuck ham!« siger Elijah Wood.

Harvey Weinstein var i mange år kendt som en af de største og mest indflydelsesrige producere i Hollywood, men i 2017 smuldrede hans karriere, da journalist Ronan Farrow kunne afsløre, at han gennem årene havde begået flere overgreb. I 2020 blev Harvey Weinstein kendt skyldig i to tilfælde af seksuelle overgreb. Det resulterede i en fængselsdom på 23 år.