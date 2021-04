I 2021 udkommer første sæson af Amazons Ringenes Herre-serie.

Og hvis kvaliteten kommer til at matche prisen, så har fans af Tolkiens univers noget at se frem til.

For ifølge Hollywood Reporter løber prisen op i svimlende 465 millioner dollar.

Og det er kun prisen for første sæson. En markant stigning fra tidligere estimater, der lød på 357 millioner dollar for flere sæsoner af serien. Et beløb, der i forvejen stod til at sprænge alle rekorder.

Serien optages i New Zealand, og det er dokumenter fra landets regering, der bekræfter det høje beløb. Det fremgår også af dokumenterne, at der planlægges at filme op til fem sæsoner samt en mulig spinoff-serie i landet.

En anden tv-serie, der opnåede enorm popularitet, var Game of Thrones.

Her var den anslåede pris pr. afsnit i den afsluttende sæson 15 millioner dollar, så med lidt hurtig udregning kostede sæsonens seks afsnit samlet set 90 millioner dollar, svarende til 558 millioner kroner.

Prisen for Game of Thrones steg løbende, men det forventes at forholde sig anderledes med Ringenes Herre-serien.

Dette skyldes, at der bruges enorme summer på at lave rekvisitter og udklædninger, der formodes at kunne genbruges i de efterfølgende sæsoner.

Peter Jacksons filmatisering af trilogien, der blev afsluttet i 2003 med Ringenes Herre – Kongen vender tilbage, løb op i en samlet pris på 281 millioner dollar.

Det er næsten samme beløb, som Amazon har brugt på bare at sikre sig rettighederne til at lave en serie om Tolkiens univers – her lød prisen, da Amazon købte dem i 2017, angiveligt på 250 millioner dollar.

Med så voldsomme summer anslås det da også, at Ringenes Herre-serien bliver den første serie, der samlet set kommer til at koste en milliard dollar.

Hvor vi i filmene fulgte hobbitten Frodos kamp for at tilintetgøre ringen, er det meningen, at serien skal foregå mange tusinde år før denne begivenhed.

Amazon har endnu ikke udmeldt en præcis dato for, hvornår første sæson, der består af otte afsnit, udkommer.