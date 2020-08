Sidste afsnit af 'Fede forhold' rullede over skærmen mandag.

Det er nu halvanden måned siden, at optagelserne blev afsluttet, og B.T har snakket med dem for at høre, hvad der er sket, siden vi forlod dem.

Rikke og Michael meldte sig til eksperimentet, da de tilsammen havde taget 70 kilo på, siden de mødte hinanden for syv år siden.

Gennem det syv måneder lange forløb, som har været præget af op- og nedture, har Rikke smidt 10,4 kilo, og Michael har tabt sig hele 31,2 kilo.

SWIPE FOR AT SE PARRETS FØR OG EFTER BILLEDER Henter før-efter billede...

Begge har stadig et stykke vej endnu, for Rikke ønskede oprindeligt at tabe sig 25 kilo, og Michael mangler 20 kilo endnu for at nå de 110 kilo, han synes vil være passende for ham at veje.

Parret indrømmer, at de holdt en lille 'madfest' på et par dage med blandt andet takeaway, efter kameraerne blev slukket.

Det handlede nok om, at forventningspresset ligesom blev sluppet en lille smule hos dem begge.

De var dog hurtige til at komme tilbage på sporet, og Rikke har tabt yderligere tre kilo og Michael næsten fem kilo, siden eksperimentet sluttede.

Under eksperimentet var det Rikke, som stod for maden, men hun ønskede, at Michael tog aktiv del i parrets kost, så hun ikke stod alene med ansvaret for at få grøntsager på bordet hver aften.

Og det ønske er blevet hørt. Michael er nu begyndt at lave familiens madplan.

I programmet var Michael plaget af frygten for at skulle samme vej som sin far, som døde i en tidlig alder på grund af overvægt.

I dag har Michael fundet mere ro, men han er klar over, han fortsat er i risikogruppen, hvis man ser på hans BMI. Han er stadig meget opmærksom på, at han skal tage 'en anden vej'.

Rikke var svært begejstret efter revanchen med burger-testen og fejrede det med at omfavne sin mand. Foto: DR PRESSE Vis mere Rikke var svært begejstret efter revanchen med burger-testen og fejrede det med at omfavne sin mand. Foto: DR PRESSE

For parret har programmet været som en redningskrans for deres parforhold, som blev forsømt i hverdagens trummerum.

Da programmet startede, tilbragte de deres aftener i hver sin ende af sofaen og sank længere og længere ned i den, fortæller Michael.

Parret oplevede dog hurtigt gennem eksperimentet, at når de spiste sundt, så kom sexlysten og energien til at være sammen tilbage, og det har de holdt fast i lige siden.

Nu er de i stedet blevet gode til at lave ting sammen og har det i dag lige så sjovt sammen, som da de fandt sammen for syv år siden, mener Michael.

De er enige om, at de er blevet kærester igen, hvor de i starten af eksperimentet mere følte, at de var venner, der boede sammen.

Der er pludselig flere kys, kram og nærhed i hverdagen i hjemmet i østjyske Hornsyld.

De fremhæver begge, at de har lært, at det bestemt ikke er et nederlag at gå til parterapi. Her har de nemlig lært en hel del om god kommunikation, som længe har været en udfordring i deres forhold.

Rikke fortæller, at Michael endda har lært at aflæse de ting, som hun ikke siger højt. Med andre ord har Michael altså lært at læse mellem linjerne, hvilket hun i længere tid har efterspurgt.