Når den tredje sæson af 'Paradise' skal over skærmen, bliver det med velkendte Rikke Gøransson som vært igen.

Det skriver Viaplay i en pressemeddelelse.

»Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor hjerteligt meget jeg glæder mig til at kunne byde en række spændte og håbefulde gæster velkommen til smukke Paradise og deres livs eventyr. Det bliver intet mindre end magisk. Ikke mindst, fordi jeg endelig ikke er den eneste uden en partner. At skulle lede spillets gang sammen med superseje Olivia Salo, er så spændende, og en af grundende til, at jeg vender tilbage«, siger Rikke Gøransson.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Rikke Gøransson.

Det var nemlig tv-værten selv, der i starten af sidste år fortalte, at hun havde valgt at trække sig fra programmet, fordi hun var »blevet ældre, og så ændrer ens prioriteter, værdisæt og fokus sig.«

Den tilbagevendende vært skal dog netop ikke være i front alene.

Hun får selskab af 'Paradise'-kollegaen Olivia Salo, der de sidste tre år har været vært sammen med Emil Olsen, der i december meldte ud, at han ikke længere skulle være vært.

Her ville hverken Emil Olsen eller Viaplay dog sætte ord på over for B.T., hvem der havde truffet beslutningen om at stoppe samarbejdet.

»Selvfølgelig er det nederen, for jeg har været så glad og stolt over at være med. Men det har også været sindssygt udfordrende, for det er rigtig hårdt at være væk fra familie, venner og kærester i tre måneder, og det var ikke noget, jeg lige gik og glædede mig til. Så jeg blev ret lettet, da det var den endegyldige beslutning – selvom det selvfølgelig også er pisse øv,« sagde Emil Olsen da til B.T.

Olivia Salo glæder sig dog til at fortsætte i 'Paradise' med sin nye, garvede kollega.

»De første tre sæsoner, hvor jeg har været med som vært, har været superfede, og jeg glæder mig helt vanvittigt til, at jeg nu skal stå i front sammen med Rikke. Jeg har set op til Rikke og Rikkes fantastiske arbejde i mange år, så at stå i spidsen med et så fantastisk, talentfuld og varmt menneske, det er mig en kæmpe ære,« siger Olivia Salo i pressemeddelelsen.

Selvom den gamle 'Paradise Hotel'-vært nu er tilbage, betyder det dog ikke, at seerne kan forvente, at realityshowet kommer til at være, som man kender det.

»Paradise er et format i konstant udvikling, og særligt hen over de seneste fire sæsoner af henholdsvis Paradise Hotel og Paradise har vi haft mulighed for at lave en række nye tiltag, så vi glæder os meget over, at vi nu ikke kun kan tilbyde vores seere denne nye, spændende værtskonstellation, men også afsløre, at vi har mange flere overraskelser i støbeskeen,« siger programdirektør Kenneth Kristensen.

Den tredje sæson af 'Paradise' forventes at få premiere på Viaplay senere i 2023.