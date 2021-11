For tiden kører den 18. sæson af 'Paradise Hotel' over skærmen.

Det er første gang siden 2007, at det ikke er Rikke Gøransson, der står i front som vært. I stedet er det beautyinfluenceren Emil Olsen og realitypersonligheden Olivia Salo, der deles om den fornøjelse.

Da værtsskiftet blev meldt ud, blev det dog samtidigt understreget, at det ikke var et farvel til Rikke Gøransson, men derimod planen, at alle tre værter kunne komme i spil i fremtidige sæsoner. Selv fortalte den 35-årige tv-vært efterfølgende, at hun regnede med at være tilbage sæsonen efter.

Men nu er Rikke Gøransson ikke længere så sikker.

»Det er ikke helt afgjort endnu. Det er fint. Det er jo mig, der går og tænker lidt. Men jeg er ikke færdig med at lave fjernsyn, men om jeg lige hopper på den vogn igen, det ved jeg ikke,« fortæller tv-værten til B.T.

Hun begrunder sin tænkepause med, at hun er blevet 15 år ældre, end da hun som 20-årig debuterede som tv-vært på 'Paradise Hotel'.

»Jeg har talt med en masse mennesker om ting, der måske ligger mig lidt mere på sinde end 'Paradise', men jeg elsker også 'Paradise', så det er sådan én ting, jeg lige skal finde ud af,« forklarer Rikke Gøransson.

Hun afviser ikke, at hun vender tilbage som vært på formatet, men hun er samtidig begyndt at planlægge andre værtstjanser.

»Jeg kunne godt tænke mig at bruge min uddannelse som psykoterapeut og måske nogle af de menneskelige erfaringer, jeg har gjort mig. Så det kan være alt fra personlige indre rejser til problemstillinger, vi alle sammen døjer med i hverdagen - det kan også være talkshows og underholdningsprogrammer eller rejseprogrammer,« drømmer tv-værten.

»Men noget andet, det tror jeg kunne være fint for mig snart at prøve,« understreger hun.

I juni måned fortalte Rikke Gøransson ellers til Berlingske, at hun regnede med at overtage 'sit hotel' igen efter de to nye værters aktuelle sæson.

»Jeg har taget ejerskab over formatet i mange år. At deles om tingene er heldigvis noget, man lærer fra man er barn, så jeg har budt Oliva og Emil velkommen. Jeg vil dog sige, at jeg ikke misunder dem at skulle være nye værter i et så etableret koncept, men de skal nok gøre det godt,« sagde Rikke Gøransson dengang.

Beautyblogger Emil Olsen og realitystjerne Olivia Salo er værter på den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel'.

Men nu er situationen altså en anden.

»Jeg står simpelthen et sted, hvor jeg bare tænker, at nu trækker jeg lige vejret, og så må vi se, hvad der sker,« slutter Rikke Gøransson.