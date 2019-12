'Paradise'-værten fortæller, hvorfor sæson 16 af 'Paradise Hotel' adskiller sig markant fra de tidligere sæsoner.

Rikke Gøransson kan nu prale af at have været vært på det populære realityshow ‘Paradise Hotel’ hele 13 gange. Og med nye deltagere ser programmet år efter år anderledes ud, men denne sæson bliver alt en helt anden.

»Det er den sæson, jeg har glædet mig mest til i alle år. Både fordi den har ladet vente på sig, men også fordi der i år er nogle mennesker med, der i den grad har deres integritet i behold. Når jeg siger det, så mener jeg, at de ved, hvor deres grænser går, og hvis der er nogle, der overskrider deres grænser, så hugger de fra sig,« siger hun til Realityportalen.

Ifølge Rikke giver det noget rigtig godt tv, i forhold til hvis der er nogle stykker, der ved hvor deres grænser går og er lidt bange for at være synlige og derfor bliver medløbere og bare er i programmet for at hygge sig.

»Men sådan er det ikke i år. Og det er det, der har været så mega fedt. Folk har haft en mening, og de har ikke været bange for at sige den. Der er blevet gået til den,« siger den smukke 'Paradise'-vært.

Godt nyt til 'Paradise'-seere

Da Realityportalen spørger Rikke, om hun fortsat brænder lige så meget for at være vært i 'Paradise Hotel', er svaret klart:

»Efter denne sæson, så ja.«

'Paradise Hotel' 2020 kunne løfte sløret for årets 21 nye deltagere tirsdag aften, da der blev holdt forpremiere i Cirkusbygningen i København. Her blev det første afsnit også vist, og ifølge Rikke kan seere forvente at se alt det, de elsker.

»Man kan forvente alt det, man elsker – tifoldigt,« slår hun fast.

