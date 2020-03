På Rie Ørskovs indre biograf kører der næsten hver nat en film. En katastrofefilm, der udspiller sig, mens hun uroligt kaster sig rundt i sengen.

»Temaet er det samme hver nat. Det brænder, og en redningsaktion sættes i gang. Jeg føler, at jeg skal redde nogle mennesker,« fortæller Rie Ørskov om de voldsomme følelser, der igen er blusset op i hendes indre. 30 år efter at en tragedie gjorde et brutalt indhug i hendes og hendes families liv.

Det er den anmelderroste DR-dokumentar ‘Scandinavian Star’, der har ribbet op i Rie Ørskovs indre. En dokumentar, hun som søster til et af ofrene selv medvirker i.

Alligevel har den slået sprækker i det fundament, som hun og hendes familie troede, at de stod på, og genåbnet sorgen over at have mistet.

Om 'Scandinavian Star' En kold og klar påskeaften den 6. april 1990 stævner passagerfærgen Scandinavian Star ud fra Oslo mod Frederikshavn med 383 passagerer og 99 besætningsmedlemmer ombord.

Midt om natten bryder færgen i brand og 159 mennesker mister livet.

Med et brændende skib midt i Skagerak står myndighederne i Danmark, Sverige og Norge pludselig overfor en transnational mordsag.

Samtidig er der et økonomisk spil bag skibet, der trækker spor til USA, international skibshandel og en global virkelighed, som myndighederne ikke er forberedt på.

I dag, 30 år efter, er mordbranden stadig et uopklaret mysterium.

»På den ene side er det enormt befriende at se den. Det er professionelt arbejde, spændende og fascinerende, men på den anden side følelsesmæssigt meget konfronterende,« siger Rie Ørskov og fortsætter:

»I alle de år har vores forsvarsmekanisme været, at de døde nok hurtigt, de har nok ikke nået at opdage noget. Det er den trøst, vi har givet hinanden. Men gruen er en anden. Det var meget værre, end vi havde forestillet os.«

Det var op til påsken i 1990, at passagerskibet Scandinavian Star den 6. april kl. 21.30 sejlede ud fra Oslo med kurs mod Frederikshavn.

Foruden 99 besætningsmedlemmer var stuvende fyldt i kahytterne. 383 passagerer, som var på vej på påskeferie. Og troede, at de med en plads på dét, der var blevet præsenteret som en luksusliner, havde vundet i lotteriet.

Sådan så det ud, da Scandinavian Star stod i brand. Foto: DR/Scandinavian Star Vis mere Sådan så det ud, da Scandinavian Star stod i brand. Foto: DR/Scandinavian Star

Det havde de ikke.

Få timer efter midnat brød skibet i brand. En påsat brand, viste det sig. 159 døde.

I Hobro sad Rie Ørskovs familie. Hendes forældre Jytte og Bent Hansen og hendes bror Michael. De havde i dagevis gjort klar til at fejre barnedåb i Hobro Kirke.

Det var derfor, storesøster Marianne var på vej med Scandinavian Star sammen med sin norske mand Hans Christian og hans forældre, parrets førstefødte Anne Katrine på to og den lille ny Caroline Sofie. Det var hende, der skulle døbes.

Marianne med familie. Vis mere Marianne med familie.

Rie Ørskov husker, at hun blev sendt i byen efter glansbilleder. Af engle. Det havde Marianne ønsket som en del af borddækningen.

»Først tænkte vi, at det var en smuk tanke. Men siden….,« starter Rie Ørskov, stadig stærkt påvirket af minderne.

For borddækningen, familiens dåbskjole og den lille kyse kom aldrig i brug.

»Efter dét, der skete, blev englene en helt anden historie. Først fandt vi håb i dem. Troede, at de alle ville komme hjem. Så blev det til, at de alle nu var blevet engle. At det måske var et forvarsel. Man prøver at finde mening i det meningsløse.«

Englene der blev brugt i borddækningen til lille Caroline Sofies barnedåb. Foto: DR/Scandinavian Star Vis mere Englene der blev brugt i borddækningen til lille Caroline Sofies barnedåb. Foto: DR/Scandinavian Star

Ingen af dem kom hjem. Først tre uger senere ankom de til Frederikshavn. I fire kister.

Marianne, Hans Christian, Anne Katrine og lille Caroline Sofie omkom i Scandinavian Stars brølende flammehav.

Tabet satte dybe og smertefulde aftryk i Rie Ørskovs familie. Så smertefulde, at hun selv mange år senere havde skyldfølelse over at være live.

»Der var så meget sorg i vores hjem, et tungt åg der lå over enhver glæde, og mine forældre havde forståeligt nok år, hvor de havde svært ved at fokusere på dét, der var tilbage,« siger Rie Ørskov.

Nogle gange følte jeg, at det havde været nemmere, hvis det havde mig, der var død Rie Ørskov om skyldfølelsen overfor sin mor

Sammen med sin bror undertrykte hun i mange år sin sorg for at forsøge at bringe glæde tilbage i forældrenes liv.

»Til sidst måtte jeg sige til min mor, at nogle gange følte jeg, at det havde været nemmere, hvis det havde været mig, der var død,« husker hun.

I forhold til at hele og dele smerten og sorgen blev den samtale vendepunktet for Rie Ørskov og hendes mor. Men sorgen over tragedien ombord på Scandinavian Star slipper ingen af dem.

»Sorgen over at have mistet dem fylder jo resten af ens liv, er blevet til et ar, man lever med. Men nu er såret åbnet lidt igen og blevet bredere.«

Rie Ørskov var en af de mange danskere, der mistede flere familiemedlemmer på grund af Scandinavian Star katastrofen. Foto: DR/Scandinavian Star Vis mere Rie Ørskov var en af de mange danskere, der mistede flere familiemedlemmer på grund af Scandinavian Star katastrofen. Foto: DR/Scandinavian Star

»Fra at have været meget personligt omfatter det nu også alle de andre, der er blevet berørt, og hvis liv er blevet præget af tragedien,« siger Rie Ørskov.

»Nu spørger vi os selv, hvad tanker mon har været? Vidste de, at det var deres endeligt? Nu er det dét, der fylder.«

Mordsagen er stadig uopklaret. Dermed er er for de mange pårørende og overlevende fortsat ikke sat punktum. »Men det er dét, der skal til, før vi kan føle os som frie mennesker.«

Dokumentaren ‘Scandinavian Star’ vises hver mandag på DR1 og kan streames på DRTV.