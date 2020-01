Ricky Gervais formåede endnu engang at levere den ene kontroversielle joke efter den anden, da han natten til mandag dansk tid for femte gang var vært på prisuddelingen Golden Globes.

Den 58-årige engelske komiker chokerede blandt andet med en joke om Leonardo DeCaprio og den skandaleramte prins Andrew.

Ifølge The Independent kom joken, da Ricky Gervais talte om Quentin Tarantinos film 'Once Upon a Time in Hollywood', hvor Leonardo DiCaprio spiller hovedrollen sammen med Brad Pitt.

»Den (filmen, red.) er næsten tre timer lang. Det er en episk film. Leonardo DiCaprio var med til premieren, og da filmen var slut, var hans date for gammel for ham,« lød det til stor morskab for salen, mens Gervais fortsatte:

Ricky Gervais gjorde sig morsom på de kendtes bekostning til Golden Globes natten til mandag.

»Selv prins Andrew er sådan... 'Helt ærligt, kammerat. Du er næsten 50 år gammel.«

Leonardo DiCaprio er i øvrigt 45 år og dater modellen Camila Morrone på 22.

Ricky Gervais nåede også at levere et par jokes eller to omhandlende filmproducenten Harvey Weinstein og de mange anklager om seksuelle overgreb mod ham .

»I det her rum sidder der nogle af de vigtigste folk i tv- og filmbranchen,« lød det fra Ricky Gervais fra scenen.

»De har alle forskellige baggrunde, men de har alligevel én ting til fælles: De er rædselsslagne for, at Ronan Farrow kommer efter dem!,« fortsatte han.

Ronan Farrow er en amerikansk journalist, som i 2017 skrev en række artikler i The New Yorker, der bidrog til at afdække beskyldningerne om seksuelt misbrug mod Harvey Weinstein.

Den kontroversielle komiker, der har hovedrollen i Netflix-serien 'After Life', som han i øvrigt selv har produceret, benyttede også lejligheden til at understrege, hvorfor biograffilm hører til fortiden, fordi 'alle alligevel ser Netflix'.

I den forbindelse smed han endnu en kontroversiel joke - denne gang om den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein, der som bekendt tog sit eget liv i fængslet.

Her er vinderne til Golden Globes 2020 Film: * Bedste Film, drama: "1917". * Bedste Film, musical eller komedie: "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, "Joker". * Bedste Skuespillerinde, drama: Renée Zellweger, "Judy". * Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Taron Egerton, "Rocketman". * Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Awkwafina, "The Farewell". * Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt, "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern, "Marriage Story". * Bedste Instruktør: Sam Mendes, "1917". * Bedste Filmmanuskript: Quentin Tarantino, "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Udenlandske Film: "Parasite". * Bedste Animerede Film: "Missing Link". Tv-serier: * Bedste Serie, drama: "Succession". * Bedste Skuespiller, drama: Brian Cox, "Succession". * Bedste Skuespillerinde, drama: Olivia Colman, "The Crown". * Bedste Serie, musical eller komedie: "Fleabag". * Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Ramy Youssef, "Ramy". * Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag". * Bedste Serie, miniserie eller tv-film: "Chernobyl". * Bedste Skuespiller, miniserie eller tv-film: Russell Crowe, "The Loudest Voice". * Bedste Skuespillerinde, miniserie eller tv-film: Michelle Williams, "Fosse/Verdon". * Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: Stellan Skarsgard, "Chernobyl". * Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, "The Act". Kilde: Ritzau

»Du kan se hele første sæson af 'After Life' på Netflix. Det er en serie om en mand, der vil slå sig selv ihjel, fordi hans kone dør af kræft. Der er dog en sæson to, så han slår tydeligvis ikke sig selv ihjel til slut - præcis som Jeffrey Epstein,« sagde Gervais og hentydede til de mange spekulationer om, hvorvidt der ligger mere bag dødsfaldet end selvmord.

Også talkshowværten James Corden, der har en rolle i den yderst kritiserede film 'Cats', fik Ricky Gervais' brutale kærlighed at føle uden prisuddelingen.

»Hele verden har fået lov til at se James Corden som en 'fat pussy',« lød det fra Gervais.

»Han var også med i filmen 'Cats', men det var der ingen, der så,« lød punchlinen.

Der var også plads til en fælles sviner fra værten, som kaldte Hollywood-stjernerne for 'hyklere', fordi de samarbejder med virksomheder med kontroversielle krav om rettigheder.

»I siger, I er 'vågne' (opmærksom på uretfærdighed, red.), men de firmaer, I arbejder for, er utrolige. Apple, Amazon, Disney - hvis ISIS startede en streamingtjenese, ville I ringe til jeres agent, ville I ikke?!, lød det, før han advarede folk mod at holde politiske takketaler:

»Så hvis du vinder en pris i dag, så brug ikke denne platform til at lave en politisk tale. Du er ikke i en position, hvor du kan belære offentligheden om noget som helst.«

»Du ved intet om den virkelige verden. Flere af jer har gået mindre i skole end Greta Thunberg. Så hvis du vinder, så kom herop, tag imod din pris, tak din agent og fuck så af igen.«