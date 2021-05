»Jeg tror slet ikke, danskerne forstår, hvor varm Mads Mikkelsen er i USA lige nu.«

Flere prominente amerikanske anmeldere har været ude med rosende ord til den danske film 'Retfærdighedens ryttere'.

Hvordan kan det være, at amerikanerne er vilde med at se Markus, Otto og co. prøve at opklare et mysterie på ret så klodset vis? Og hvorfor hitter danske film lige nu så meget på den anden side af kloden?

B.T. har taget en snak med to danske filmanmeldere, der kan forklare årsagen til den danske succes.

Skuespiller Mads Mikkelsen, aktuel i Thomas Vinterbergs film 'Druk'.

»Der er ingen tvivl om, at succesen for 'Retfærdighedens ryttere' skyldes Mads Mikkelsens deltagelse. Han er ubeskrivelig varm i USA lige. Jeg tror slet ikke, danskerne forstår, hvor varm han er i USA,« siger film- og tv-redaktør for Soundvenue Jacob Ludvigsen.

Han tror sågar, at Mads Mikkelsens medvirken har en større betydning på den store hype omkring 'Retfærdighedens ryttere', end 'Druk's succes med en Oscar-statuette.

»Man kan sige, at de to ting går lidt hånd i hånd, da Mads Mikkelsen også har hovedrollen i 'Druk', men hvis man ridser det sådan op, så vinder Mads Mikkelsen helt klart på den front.«

Jacob Ludvigsen bliver bakket op af filmanmelder for filmmagasinet Ekko og Dagbladenes Bureau Casper Hindse. Han tror, at amerikanere er blevet overrasket over Mads Mikkelsens talent.

Albert Lindhardt, Nicolas Bro, Andrea Heick Gadeberg, Anders Thomas Jensen, Lars Brygmann og Roland Møller til gallapremieren på komedien 'Retfærdighedens ryttere' i Imperial i København 18. november 2020.

»Jeg tror, amerikanerne har fået øjnene op for, at han ikke kun kan spille skurk. De har fundet ud af, at han har humor og generelt har en bred pallette af kundskaber inden for skuespil. Det er de imponerede over.«

Selvom Mads Mikkelsen er brandvarm i USA lige nu, så overrasker det de to filmanmeldere, at sådan en type film er populær i Guds eget land.

»Det overrasker mig lidt, at filmen overhovedet er nået derover. Anders Thomas Jensen er ikke kendt i USA, som Susanne Bier og Thomas Vinterberg er, så det er ikke givet på forhånd, at anmeldere har et ekstra godt øje på filmen, når de ser instruktørnavnet, ligesom det vil være med de to førnævnte,« siger Jacob Ludvigsen.

Casper Hindse havde heller ikke set det komme, at filmen skulle blive en 'basker' for anmelderne i USA.

Anders Thomas Jensen taler efter gallapremieren på hans nye komedie "Retfærdighedens ryttere" i Imperial i København onsdag den 18. november 2020.

»Selve plottet kan sagtens gå i USA, men jeg synes, humoren er meget dansk og meget lidt amerikansk. Jeg har dog opfattelsen af, at de griner nogle andre steder, end vi gør, så der er muligvis puttet noget 'amerikansk humor' ind, uden jeg har tænkt over det, når jeg har set det.«

De to filmanmeldere er også ret enige om, hvad det har af betydning for filmens instruktør, Anders Thomas Jensen.

»Ikke det store, tror jeg. For det første er jeg ikke sikker på, at han kunne tænke sig at tage til Los Angeles og skrive for andre. Det har han gjort før, og det er jeg ikke sikker på, at han vil igen.«

»For det andet skal man huske på, at der er forskel på at vinde en Oscar som Thomas Vinterberg og få nogle gode anmeldelser, som 'Retfærdighedens ryttere' har fået,« siger Soundvenue-redaktøren Jacob Ludvigsen.

Casper Hindse ser heller ikke, at Anders Thomas Jensen gå nye, mere internationale veje.

»Jeg tror mere, at han ser det som et skulderklap, end han ser det som et springbræt.«