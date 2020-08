Lille Kongensgade er en glemt diamant, ifølge Remee, som mener at gaden har potentiale til at blive et hyggeligt samlingssted med et højt antal forbipasserende.

Han har hørt, at der tidligere har været snak om at lukke for gennemkørslen på den lille gade, og den idé kan han ikke få ud af hovedet.

Remee har derfor taget sagen i egen hånd og lavet 3D-tegninger, som han skal bruge til at overbevise Københavns Kommune om idéen.

3D-tegningerne har han lavet i samarbejde med Mentas, og man kan se dem i det nyeste afsnit af ‘Remee og Mathilde’ på Dplay. 3D-tegningerne giver, ifølge Remee, det perfekte billede og følelse af et samlingssted, hvor man har lyst til at være og hænge ud.

»Det handler om at få livet til at være federe at være tilstede i for alle. Og har man mulighed for at skabe rum, som gør det, bør man gøre det – om det er for butikker, for retails, for restaurationer, for gæster, for kunder, for turister – det er en no-brainer,« fortæller Remee i afsnittet.

Udover at at slå et slag for fællesskabet, har Remee også en anden agenda.

Han har nemlig en personlig interesse i, at Lille Kongensgade bliver overrendt af mennesker. Han er medejer og driver både Social Works boutique og Skindbuksen, som begge har adresse på gaden.

Derudover åbner den 45-årige hitmager også cocktailbaren Móschù, som skal gøre de to andre forretninger selskab i den lille gade.

»Lige nu er det rigtigt svært, at drive noget dernede, fordi det bare er en byggegade,« fortæller Remee i afsnittet.

Denne artikel er blevet bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.