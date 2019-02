Remee har haft en succesrig karriere inden for musik- og natklubs-branchen. Men i 2016 gabte han over en lidt for stor en mundfuld, da han skulle åbne sin nye luksusnatklub Arch.

»Vi kan ikke åbne i aften. Vi er ikke klar,« forklarede Remee til de godt 100 gæster, han havde inviteret til middag på Hotel Skt. Petri, inden festen skulle starte ifølge ugebladet HER&NU.

»Jeg er virkelig ked af det. Klubben er ikke klar med det udtryk, vi gerne vil vise, og så er der også sikkerhedsmæssige hensyn at tage. Det er så komplekse problemer, at vi ikke kan åbne. Jeg er så ked af det,« fortsatte han.

I programmet Remee & Mathilde fortæller han om, hvad der førte til lukningen af den gamle natklub Zen og om kaosset bag åbningen af Arch.

»Jeg havde egentlig ikke noget at skulle have sagt (på Zen, red.). Jeg var ansigt udadtil, men aktieandelen var ikke stor nok til, at jeg kunne tage nogen beslutninger selv,« siger han i programmet, der bliver sendt tirsdag aften på Kanal 5.

Planen var at åbne den nye natklub Arch 22. april 2016 - altså små to måneder efter Zens lukning. Men det var en langt større opgave, end hvad Remee havde regnet med.

»Det var mig, der ikke havde indset, at jeg var oppe mod noget stort,« siger han.

Den 44-årige popsnedker og tidligere X Factor-dommer havde inviteret festglade mennesker fra London, Marrakech, Rusland og Tyrkiet til den store åbningsdag, der blev en stor fiasko.

Sammenlagt var 450 personer inviteret til den store åbningsfest. Men jo tættere han kom på åbningsdagen, jo mere gik det op for ham, at det var helt urealistisk at nå deadline.

To timer før middagen på Hotel Skt. Petri besøgte han den endnu uåbnede natklub. Her gik det op for ham, at det ikke var forsvarligt at åbne natklubben.

Om så 10.000 håndværkere kom på besøg, så ville den aldrig blive færdige til tiden.

Derfor aflyste han den stort anlagte åbningsfest.

»Det er nok den største lærestreg, jeg nogensinde har haft, hvad angår timing og planlægning og universets fysiske begræsninger,« erkender han.

»Jeg går fra klubben med Mathilde. Jeg har 150 meter til at finde ud af, hvad jeg siger til folk, pressen og alle de her mennesker, der kommer de næste tre dage.«

Da Remee lukkede Zen efter seks år som frontfigur, forklarede han, at det var med et nyt og spændende projekt i sigte.

»Jeg kan bare bekræfte, at jeg har købt alle aktier i ZEN, og derfor holder stedet lukkefest på lørdag (20. februar, red.) efter seks hæsblæsende år. Derefter vil et nyt univers opstå, som jeg LOVER at fortælle mere om ASAP,« skrev han i en sms-besked til B.T.

Arch åbnede 29. april 2016 og har stadig åbnet den dag i dag. Remee har tidligere forklaret, hvad Arch skulle være for en størrelse.

At det skulle være en 'natklubscene i den absolutte verdenselite'.

Den skulle blandt andet byde på fristeder som et kysserum, et samtalerum og et narcisistrum.

Du kan se det fjerde afsnit af dokumentarserien Remee & Mathilde på tirsdag på Kanal 5 20.00 eller på Dplay.

Her følger man Remee og den smukke kæreste Mathilde Gøhlers liv helt tæt på.