Remee Sigvardt Jackman sad i en hestevogn i New York, da han modtog en besked, som skulle ændre hans liv.

»Lige pludselig får jeg bare en opringning. Jeg skal være far. Og det ændrer jo faktisk alting.«

Det fortæller musikproduceren om episoden, der havde så markant indvirkning på hans fremtid.

Den dengang 23-årige stjerne havde ikke regnet med, at det var den vej, han skulle, men da han først havde accepteret nyheden, var der ingen tvivl.

Han skulle til Danmark og være en del af sin datters liv.

»Jeg ved godt, at det ultimativt ender med, at jeg kommer hjem. Jeg kan ikke leve med, at min egen skæbne skal blive mit eget barns skæbne,« siger han i et ærligt interview fra progammet 'Remee og Mathilde', som vises på Kanal 5 tirsdag.

Remee Sigvardt Jackman er selv vokset op uden sine biologiske forældre. Han blev bortadopteret, da han var tre måneder gammel, fordi hans mor, der led af skizofreni, ikke mente, hun kunne tage ordentlig vare på ham.

Moren blev sidenhen dræbt, da Remee var bare 12 år gammel. Hun blev myrdet af sin venindes søn, der led af tvangstanker.

Her ses far og datter Emma i 2010. Emma Imani er i dag 20 år. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Her ses far og datter Emma i 2010. Emma Imani er i dag 20 år. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Så det var en af grundene til, at Remee Sigvardt Jackman skiftede De Forenede Stater ud med det danske for at leve et liv tættere på sin datter.

»Jeg kørte ned med taxi til Køge Sygehus, og så var hun jo bare det mest bedårende, mest cute, mest tykke lille baby,« siger han om mødet med sin datter.

Hun er i dag 20 år gammel. Kun tre år yngre, end hendes far var, da han fik hende.

»Jeg var jo et barn selv og havde nærmest ikke lært at tage vare på mig selv, så det var svært at tage vare på et andet menneskes liv,« siger han.

Hans halvsøstre Sandra og Teresa var også vidner til, hvordan panikken greb ham, da han modtog beskeden.

»Han kunne slet ikke acceptere det til at starte med. Det var bare nej, nej, nej,« fortæller de, men panikken ændrede sig.

Kærligheden for hans lille datter blev dog stor, fortæller hans halvsøstre i programmet.

Det var dog ikke altid nemt for den unge producer at påtage sig rollen som ansvarlig forælder.

Han fortæller i tv-programmet, at han en dag rakte sin datter benzinpumpen, da de var ved at tanke bilen.

Han havde bare ikke lige forudset, at datteren ville rive håndtaget ud af bilen og overhælde sig selv med benzin.

»Der var sådan nogle helt kaos-momenter,« indrømmer Remee Sigvardt Jackman.

Han fortæller om en anden gang, hvor han havde sin datter på køkkenbordet, og de to gennemgik de forskellige krydderier - blandt andet chilien blev introduceret.

Da faderen så efterfølgende arbejdede videre i køkkenet, hørte han pludselig et voldsomt skrig.

Der havde hans datter Emma taget fat i den tørrede chili og var kommet til at gnide sig i øjnene med det stærke krydderi.

Remee Sigvardt Jackman er i dag 44 år og et andet sted i livet i forhold til rollen som at være far. Han har endnu en datter med Mathilde Gøhler, som hedder Kenya.

Han og og den ældste datter, Emma Imani, var på scenen ved DR's store 'Juleshow' i 2018, hvor de optrådte med nummeret 'Let Love Be Love', som han netop har skrevet til hende.