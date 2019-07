Remee og Mathilde er i fuld gang med optagelserne til sæson to af deres egen realityserie.

I foråret rullede hitproduceren Remee Jackman og topmodellen Mathilde Gøhlers helt egen serie over skærmen, hvor de for første gang lukkede danskerne helt ind i deres ekstravagante liv i deres store villa nord for København.

Gennem seks afsnit på Dplay og Kanal 5 kunne man følge kendisparret stå overfor nye muligheder og karriereveje, mens de forsøgte at balancere det daglige familieliv, hvor den 3-årige datter Kenya har en helt central plads.

Og nu er der endelig godt nyt til dem, der ikke kan få nok af jetset-parret. På Instagram har Remee nemlig netop slået et billede op, hvor han står med et videokamera i hånden og skriver teksten ’S2 coming up!’. Og den er god nok.

Overfor Realityportalen bekræfter produktionsselskabet United, at en sæson to af ’Remee & Mathilde’ er på vej. Dermed kan seerne altså så småt begynde at glæde sig til endnu et indblik i parrets liv.

Hvor mange afsnit, og hvornår der er premiere på programmet, vides dog ikke endnu, så vi må vente i spænding på et genmøde med den 44-årige Remee og 27-årige Mathilde, der har dannet par siden 2014.

Herunder kan du se billedet, som Remee har delt:

Vis dette opslag på Instagram S2 Coming up !!!! Et opslag delt af Remee S. Jackman (@remeejackman) den 24. Jul, 2019 kl. 2.13 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk