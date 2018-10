Som ventet er danskerne væltet ind i biografen for at se den fjerde 'Afdeling Q'-film, 'Journal 64', med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen som Carl Mørck.

Siden premieren den 4. oktober er der blevet solgt svimlende 619.150 billetter, hvilket allerede nu gør filmen til den suverænt mest sete danske film i hele 2018.

'Journal 64' åbnede for tre uger siden som den bedst sælgende danske film nogensinde, og med 46.622 besøgende i den seneste uge har Nikolaj Lie Kaas og hans svenske politimakker, skuespiller Fares Fares, altså slået et stort hul ned til årets næstmest sete film, John Mogensen-filmen 'Så længe jeg lever', der i foråret solgte 409.269 billetter.

»'Journal 64' er lavet, så den kan ses af alle, uanset om de har læst bogen eller set de tidligere film. Historien om to mænd, som er venner og kollegaer, er vedkommende for de fleste. Og samtidig trækker sagen tråde tilbage til et stykke stadig aktuelt, men næsten glemt danmarkshistorie – nemlig kvindehjemmet på Sprogø,« udtalte producent Louise Vesth i forbindelse med åbningsweekenden.

Søren Pilmark, Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: NF FILM DK Vis mere Søren Pilmark, Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: NF FILM DK

»Det gør filmen til sin helt egen og attraktiv at se på. De flotte åbningstal er en kæmpe nyhed for os, og vi er meget glade og taknemmelige,« fortsatte hun.

'Journal 64' er den sidste film med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen.

Da Jussi Adler-Olsen gav filmselskabet Zentropa rettighederne til sine bøger, skrev man kun kontrakt for fire film, og de næste bliver derfor overtaget af Nordisk Film, hvor man skal ud og finde et helt nyt hold skuespillere.

Hvem der skal overtage rollen som Carl Mørck, er endnu ikke meldt ud. Tidligere har filmekspert Peter Schepelern, filmlektor på Københavns universitet, over for B.T. peget på et par oplagte bud:

Søren Malling, brødrene Lars og Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen og Søren Pilmark.

Sidstnævnte spiller allerede med i de nuværende 'Afdeling Q'-film, så han er nok et urealistisk bud. Derudover skal en masse også gå op med skuespillernes kalender og andre arbejdsopgaver.

Uanset hvad, bliver det en tung arv at skulle løfte fra Nikolaj Lie Kaas.