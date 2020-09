Petra Nagel har lidt sommerfugle i maven. Hun skal nemlig om få uger lave noget, hun aldrig har prøvet før.

For tiden er Petra Nagel vært på 'Go' aften Live’, men om ganske få uger bliver det job sat på pause. For 20. september rejser hun til Grækenland, hvor hun skal være være vært på datingprogrammet 'The Bachelor', som for første gang bliver produceret i en dansk version.

Hun skal være væk i cirka seks uger, men heldigvis skal hun ikke i alle seks uger gå og savne sin forlovede, Asbjørn Munk, og deres lille søn, Pelle Emil på to år.

»Jeg har en uge til at starte op og fordybe mig, og så kommer min familie ned og er hos mig,« fortæller Petra til Realityportalen.

Petra Nagel har før lavet DR3-programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', så det er ikke første gang, hun rejser ud i verden for at beskæftige sig med kærlighed og dating i det virkelige liv. Alligevel forventer hun, at det kommende realityprogram bliver noget helt andet.

Nu er det ikke hende selv, der skal på date, eller hendes egne følelser det handler om. For i rollen som vært skal hun jo tage imod deltagerne samt sende dem hjem, når gnisten ikke er der.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at lave noget, som er så anderledes i forhold til det, jeg laver lige nu, som jo er live og hver dag og meget aktuelt. Det her er en helt anden genre. Jeg har aldrig før lavet reality på den måde, og jeg håber, jeg kan finde ud af det,« siger Petra Nagel om det nye job, der venter i slutningen af september.

»Jeg er bare så glad for, at optagelserne endte med at blive i år, og jeg var meget nervøs for, at det blev udskudt. Det hele er meget corona-orienteret, og vi skal virkelig testes, og deltagerne skal passes på,« tilføjer hun.

Petras ærlige mening om ham, kvinderne skal date

Det romantiske og eventyrlige datingprogram forventes at have premiere omkring sommeren 2021. 'The Bachelor' er allerede fundet, det er den 32-årige Casper Berthelsen, der til daglig er kaptajn i Flyvevåbnet og bor i Aarhus. Han skal i programmet date 20 kvinder, og forhåbentlig ender det med et match og ægte kærlighed.

Petra er meget begejstret for den hovedperson, casterne er endt med at vælge.

»Jeg synes, han ser dejlig ud og virker rigtig sød. Og så har han jo en meget flot og trænet krop. Man kan mærke, at der også er nogle familiære værdier, han savner. Der er for eksempel en scene i den præsentationsvideo, man kan se af ham, hvor han sidder derhjemme, og hvor hans mor siger: 'Der skulle jo sidde en ved siden af dig herhjemme hos os i familien'. Ja, jeg tror, han er en rigtig god fyr fra Aarhus,« smiler Petra og sender en lille opfordring til alle kvinder, der savner kærligheden:

»Og jeg tror, at hvis man synes, han er sød og pæn, så kan man stadig nå at melde sig.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.