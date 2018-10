Der var hverken mangel på ambitioner eller selvtillid, da filmproducent Regner Grasten i maj bebudede, at han ville lave en film om YouTube-stjernen Albert Dyrlund, der skulle sælge billetter på niveau med de succesfulde 'Anja og Viktor'-film fra starten af 00’erne.

Men efter filmen 'Team Albert' har kørt i biograferne i tre uger, må man konstatere, at den store biografsucces er udeblevet.

Ifølge tal fra Det Danske Filminstitut har filmen i skrivende stund solgt 53.190 biografbilletter landet over siden premieren 4. oktober. Til sammenligning har ungdomsfilmen 'Iqbal og den indiske juvel' solgt 86.384 billetter, og i en helt anden liga har vi 'Journal 64', der allerede har solgt mere end 500.000 billetter.

I maj fortalte en begejstret Regner Grasten ellers til B.T., hvordan han satsede på skyhøje salgstal.

»Ambitionen er 100 procent, at den skal kunne måle sig med 'Anja og Viktor',« forklarede producenten dengang.

Til sammenligning solgte den første film i 'Anja og Viktor'-serien 300.000 billetter på de første tre uger.

Ud over Albert Dyrlund medvirker Marcuz Jess Petersen og Laura Kjær i 'Team Albert' i rollerne som Alberts nære venner. Foto: PR foto Vis mere Ud over Albert Dyrlund medvirker Marcuz Jess Petersen og Laura Kjær i 'Team Albert' i rollerne som Alberts nære venner. Foto: PR foto

Men trods de lavere salgstal betragter Regner Grasten langtfra filmen som en fiasko. Tværtimod.

»Når du går ud og laver et sats, som det her er, så skal du være tilfreds med omkring 53.000. Satset var også at se, hvor det unge publikum er henne, og hvordan de reagerer. Vi ved alt om YouTube nu, og vi er helt hamrende sikre på, at vi skal lave film og tv-serier til YouTube fremover,« siger Regner Grasten til B.T og tilføjer, at han gerne ville lægge hele filmen på YouTube, hvis han kunne.

Filmproducenten erkender, at han oprindelig havde set på youtuberen Albert Dyrlunds store følgerskarer, der tæller mere end 200.000 på Instagram og godt 180.000 på YouTube, og han havde håbet at hive store dele af dem i biografen.

Det er ikke sket i det omfang, han først havde regnet med, men i stedet er det væltet ind med reaktioner fra unge på sociale medier, og det har lært Regner Grasten en hel del om det unge publikum, som især har efterspurgt filmen på flere sociale medier.

Filmproducent Regner Grasten står bag filmen 'Team Albert'. Han har tidligere stået bag en lang række andre danske film, så som 'Anja og Viktor'-serien, 'Krumme'-filmene og 'Hvidsten gruppen'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Filmproducent Regner Grasten står bag filmen 'Team Albert'. Han har tidligere stået bag en lang række andre danske film, så som 'Anja og Viktor'-serien, 'Krumme'-filmene og 'Hvidsten gruppen'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg er en coming of age-filmproducent, og det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er meget interessant, og det har været en læringsproces,« erkender Regner Grasten.

Har du fundet ud af, at det er bedre at lave film til de unge på YouTube end i biografen?

»Det er et kæmpe ja, og nu ved vi, hvordan vi skal gøre – vi er måske et år foran vores konkurrenter. Vi ved, hvordan de unge reagerer, og hvad de reagerer på,« siger Regner Grasten.

Er det bare en dårlig undskyldning, fordi du ikke har solgt nok billetter?

Regner Grasten (tv.) med skuespillerne fra Team Albert, da filmen blev lanceret under filmfestivalen i Cannes i maj. Foto: Puk Grasten Vis mere Regner Grasten (tv.) med skuespillerne fra Team Albert, da filmen blev lanceret under filmfestivalen i Cannes i maj. Foto: Puk Grasten

»Nej, det er det ikke. Hvis du vil være filmproducent, skal du satse, og hvis du opdager et nyt medie, så er det en succes for os. Vi var godt finansieret, og filminstitutttet troede på os. Stor tak til dem – de får altid skældud, men de troede på det her for at finde ud af, hvad der sker lige nu.«

For Søren Schultz Hansen, der er ekstern lektor ved CBS og har forsket i den første generation af digitale indfødte, er det heller ikke overraskende, at det er svært at hive teenagegenerationen i biografen – selv til en film, der handler om et YouTube-idol.

»Det er en del af den trend, hvor man heller ikke ser flow-tv. Vi sidder hver vores sted og er sammen via det digitale. Det er jo meget lettere at sidde derhjemme. I biografen skal man være der på bestemte tidspunkter, man kan ikke sætte filmen på pause, og man har hele tiden lyst til at tjekke,« forklarer Søren Schultz Hansen.