Hvordan er det at falde for én for åben skærm?

Det kan Rebecca Kaya Kargin fortælle mere om, efter hun har medvirket i realityprogramet 'Mit hemmelige match' på DR3.

I programmet, der strækker sig over otte afsnit, kan man følge, hvordan forholdet mellem hende og Sebastian Celtic Dempsey udvikler sig.

De to bliver interesserede i hinanden og deler seng en nat i starten af programmet, men som man kan se, er Sebastian Celtic Dempsey ikke klar til at blive 'låst fast'.

Rebecca Kaya Kargin (længst til højre), fortæller, at hun gerne står ved at have haft følelser for Sebastian Celtic Dempsey, mens de boede i kollektivet. Foto: Foto: DR/Mastiff Vis mere Rebecca Kaya Kargin (længst til højre), fortæller, at hun gerne står ved at have haft følelser for Sebastian Celtic Dempsey, mens de boede i kollektivet. Foto: Foto: DR/Mastiff

'Mit hemmelige match' er et socialt eksperiment, hvor en ekspert har forsøgt at analysere sig frem til, hvem der bliver venner, fjender og kærester.

Rebecca Kaya Kargin og Sebastian Celtic Dempsey fortæller til B.T., at de stadig har et nært forhold, men at de ikke er kærester.

»Vi ses stadig, og vi har det bare rigtig godt med hinanden. Vi hygger os,« siger Rebecca Kaya Kargin.

Overordnet set har de begge flest gode erfaringer fra at medvirke. 21-årige Rebecca Kaya Kargin har fået gode venskaber ud af det, og Sebastian Celtic Dempsey siger blandt andet, han har lært sig selv meget bedre at kende.

Patrick Celtic Dempsey (nummer to fra venstre) mener, han fremstår mere negativ i programmet, end han havde håbet på. Han ville gerne have haft et mere nuanceret billede af sig selv som person. Foto: Foto: DR/Mastiff Vis mere Patrick Celtic Dempsey (nummer to fra venstre) mener, han fremstår mere negativ i programmet, end han havde håbet på. Han ville gerne have haft et mere nuanceret billede af sig selv som person. Foto: Foto: DR/Mastiff

Men der har også været meget kritik af de medvirkende efter programmet.

»Folk forstår jo ikke, at man går op og ned ad hinanden 24 syv, og det er så intenst derinde. Ja, jeg fik følelser, og det står jeg også ved, men folk dømmer én for det,« siger Rebecca Kaya Kargin.

Hun er dog ikke ked af at have medvirket og er glad for, hun bare har været ærlig om, hvordan hun havde det.

Også Sebastian Celtic Dempsey har fået reaktioner på sin medvirken i programmet - flest positive, men på nettet er der mange, som har kritiseret.

»Jeg prøver ikke at give det så meget opmærksomhed. Her i 2019 undgår man det nok ikke, og jeg tror ikke, jeg er den, der har været værst ramt.«

Begge siger, at de føler, de virker anderledes, end de er, efter programmerne er klippet sammen.

»Jeg vil gerne huske folk på, at det er et program, som skal underholde. Det hele er ikke, som det virker. Mig og Sebastian var for eksempel meget sammen, men det ser man ikke,« siger Rebecca.