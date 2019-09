Realitystjernen har smidt 35 kg, men er langt fra færdig med kropsændringerne - snart skal brysterne også laves. Hele forløbet kommer med i en ny bog, hun skriver på.

‘Mig og min mor’-stjernen Jane Christensen, der er mor til ‘Ex on the Beach’-baben Pernille Nygaard, er slet ikke til at kende længere.

Hun har nemlig på de sidste fire og en halv måned opnået et stort mål. Tilbage i maj satte hun sig for at smide 35 kg, og det er nu allerede lykkes hende.

– Jeg ved heller ikke, hvad der er sket, mit hoved er heller ikke helt med endnu. Jeg går stadigvæk hen og kigger efter alt det store tøj, men jeg kan godt gå i en ganske almindelig tøjbutik nu, griner Jane.

Jane før og efter det imponerende vægttab på 35 kg:

Selv om vægttabet er gået overraskende hurtigt, så har det også krævet hårdt arbejde for realitystjernen.

– Jeg har tænkt over, hvad jeg putter i munden og dyrker motion hver dag. Jeg er i fitnesscenter og svømmer og cykler. Og så har jeg mit job også, jeg er i butik, fordi der er varer og sådan noget, der skal fyldes op og frem og tilbage, forklarer Jane, der har fået mange positive kommentarer fra kollegaerne i Normal.

Vil længere ned

Vægttabet på de imponerende 35 kg var det indledende mål for mor Jane, men nu har realitystjernen i stedet sat sig et nyt mål.

– Jeg kan godt klare mere, så jeg vil stadigvæk længere ned! Jeg bliver jo aldrig tilfreds! Ej, jeg tænker 16 kg mere, så er den der, griner Jane, der også har sat en dato for hvornår, de resterende kilo skal være væk:

– Til januar, hvor jeg har kobberbryllup og får en pæn kjole på, forklarer hun.

Klar til operationsbordet

Men der er også endnu en ting, Jane gerne vil have ændret på sin krop før det nye år.

– Jeg har et ønske om, at jeg skal have lavet mindre bryster på et tidspunkt. Jeg håber, at de kan blive gjort inden kobberbrylluppet, så jeg kan få en rigtig flot kjole på, forklarer hun og fortsætter:

– Jeg har været ved lægen, og de har sagt, at med den vægt, jeg har nu, så må jeg godt. Fordi jeg har tabt mig så meget, så er det svært at komme af med sådan nogle kæmpe nogen. Eller jeg har altid haft små bryster, men de bliver jo længere, når man taber sig, griner Jane.

Derfor har hun altså planer om at lade sig operere inden januar, hvor kærlighedsfesten skal holdes.

Men operationerne stopper ikke der. Brysterne er førsteprioriteten at få fikset, men det store vægttab har selvfølgelig også sat sine spor på andre steder af Janes krop.

– Jeg har selvfølgelig noget løs hud og sådan, jeg selv skal til at spare sammen til at få ordnet. Noget af det, tror jeg også, man kan få igennem staten, når det er sådan noget. Så jeg skal strammes op her og der, det kan ikke undgås. Altså kroppen har ikke kunnet følge med, så jeg har jo noget skind, der sidder. Jeg skal da i hvert fald have set, om jeg kan få det fjernet, forklarer Jane.

Skriver bog med Pernille

Mor Jane har ikke haft det nemt som følge af sin overvægt, der blandt andet har resulteret i vedvarende rygproblemer og en indlæggelse efter en diskusprolaps i lænden.

Hele den rejse frem til nu, hvor kiloene er raslet af hende, vil Jane nu skrive om, og det får hun hjælp til af sine to døtre, der som bekendt tæller realitybaben Pernille Nygaard.

– Jeg er i gang med en bog om min vægt. Det er mine piger, Pernille og Helene, og mig, der er begyndt så småt at skrive på den. Så må vi jo så se, om der er nogen, der vil gå med på den, forklarer Jane og fortsætter:

– Den kommer til at handle om det hele – lige fra at jeg har været meget syg på grund af min overvægt, hvad det har at sige det her med overvægt, til mit vægttab nu. Det håber jeg jo kunne være spændende for nogen at læse.

