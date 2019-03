Den tidligere 'Singleliv'-deltager har stablet et stort show på banen, hvor overskuddet går til Knæk Cancer.

Rasmus Billing Birnbaum har kastet sig over et nyt indsamlingsprojekt, efter han sidste år gennemførte en stor indsamling af blandt andet fodboldudstyr til afrikanske børn.

Den tidligere ‘Singleliv’-deltager afholder næste måned Støtteshow 2019, hvor hele den danske realitybranche er inviteret til en stor fest, og denne gang samler han ind til Knæk Cancer.

Indtægterne fra Støtteshow 2019, der blandt andet kommer ind ved donationer og entré-betaling, går til Knæk Cancer, og det er ikke tilfældigt, at Numse-Rasmus har valgt netop det formål. Det fortæller han til Realityportalen.

»Jeg har valgt og kaste mig ud i det her projekt, fordi jeg mener, at man burde gøre en forskel, for kræft kan ramme alle, og det går til Knæk Cancer,« siger Rasmus.

»Jeg har selv mistet til sygdommen, da min mor døde af lillehjernekræft og lungekræft,« fortsætter Rasmus, der er godt tilfreds med, hvordan det hele skrider frem.

»Det går fantastisk godt, men der er rigtige mange bolde i luften. Heldigvis er jeg ikke alene om det, da der er rigtige mange mennesker inde over dette projekt, og uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Jeg er i daglig kontakt teamet bag Støtteshow 2019, og vi gør alle en stor forskel for, at vi kan skabe en dejlig aften,« siger han og fortsætter:

»En stor tak til alle, som er med til at gøre Støtteshow 2019 muligt. Nichole Valentine Pretti Jensen, der er vært på showet, Anne Mette Guldbjørn, Peter Birch, Patrick PB Bennett og mange andre. Sammen løfter vi i flok,« slår han fast.

Rasmus har ikke sat sig et mål for, hvor mange penge han vil samle ind.

»Målsætningen er at indsamle så mange penge som muligt til Knæk Cancer. Hver krone tæller, så vi indsamler alt det, vi kan til Knæk Cancer,« slår han fast.

Taknemmelig for støtten

Det store show finder sted fredag den 5. april på Rosie McGee’s, hvor realitydeltagerne har betalt for at ankomme i syv store limousiner.

Her skal der afholdes den helt store fest med værter, underholdning og mulighed for at vinde forskellige præmier.

»Hele holdet bag Støtteshowet 2019 ser frem til en fantastisk aften i selskab med de mennesker, som vil være med til at gøre en forskel for Knæk Cancer. Vi glæder os til få en fantastisk aften og være med til at kæmpe mod den grusomme sygdom, som kræft er. Derfor står vi stærkere sammen om denne begivenhed,« slår han fast.

Rasmus har allerede fået en lang række realitydeltagere med ombord som protektorer for projektet. Her er blandt andre Mariyah Samia fra ‘Besat af Bad Boys’, Nadja Kaagh fra ‘De unge mødre’, ‘Love Island’-vinderen Julie Melsen og ‘Robinson’-parret Henrik og Liza en del af listen, der kan læses her. Og Rasmus er glad for den store støtte, han har modtaget fra branchen.

»Støtten fra realitybranchen har været helt fantastisk skønt, og det er vidunderligt, at vores protektorer bakker op om det,« siger han og sender en tak til dem alle.

Knæk Cancer bekræfter

Numse-Rasmus er blevet godkendt af Indsamlingsnævnet til at starte indsamlingen, og Birthe Nielsen, projektleder for Knæk Cancer, bekræfter over for Realityportalen, at Rasmus er i gang med støtteshowet, hvor overskuddet går til indsamlingen.

»Jeg kan bekræfte, at vi er inde over, og at vi er i løbende dialog med Rasmus. Vi er glade for, at han vælger at bruge tid og kræfter på at arrangere arrangementet i en god sags tjeneste,« siger hun.

Rasmus har af Knæk Cancer fået et indsamlingsmodul sat op, så man kan donere pengene direkte der, uden de kommer i hans hænder. Derudover skal han efterfølgende fremlægge regnskab for arrangement og de indtægter, han blandt andet får for entré, som man skal gøre, når man har fået godkendt en indsamling hos Indsamlingsnævnet.

Hvis du ønsker at være en del af Støtteshow 2019 kan du læse mere om det her, og hvis du bare ønsker at støtte projektet og donere penge direkte til Knæk Cancer, kan det gøres her.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk