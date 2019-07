Kærligheden blomstrer mellem realitydeltagerne, efter de mødte hinanden på datingappen Tinder.

I starten af året afslørede Amalie Christiansen over for Realityportalen, at hun var blevet single, men nu tilsmiler kærligheden igen ‘Besat af Bad Boys’-deltageren.

Hun har nemlig fået sig en kæreste, der heller ikke er et fremmed ansigt for realityfans. Tobias Friberg, der i 2016 medvirkede i ‘Robinson Ekspeditionen, hvor han trak sig efter kort tid på øen, har nemlig scoret ‘Besat af Bad Boys’-baben. Det bekræfter det lykkelige par over for Realityportalen.

'Tobias og jeg matchede på Tinder, hvor han skrev til mig med det samme. Vi mødtes nogle dage efter og faldt for hinanden med det samme', fortæller en nyforelsket Amalie og afslører, at det er to uger siden.

“Han slog benene væk under mig”

Tobias fortæller, at det med det samme føltes som om, at de to havde kendt hinanden i en evighed, og så er han ikke i tvivl om, hvad han faldt for ved hende.

'Det, jeg faldt for ved Amalie, er, at hun er virkelig intelligent og har benene solidt plantet i jorden', fortæller ‘Robinson’-deltageren.

Amalie er heller ikke i tvivl om, hvad hun faldt for ved sin nye kæreste.

'Han slog benene væk under mig, og så gav det sig selv, at det skulle være os to. Det, jeg for det første faldt for ved Tobias, er, at vi kan være os selv i hinandens selskab, og at vi har det sjovt sammen. Det føles naturligt. Han er nede på jorden og sig selv, hvilket jeg prioriterer højt', siger Amalie.

Med i ‘Besat af Bad Boys’

Tobias har tidligere medvirket i ‘Besat af Bad Boys’, hvor han var på date med en af Amalies realitykolleger – uden det dog udviklede sig. Derfor kendte de også til hinanden, inden de matchede på datingappen.

'Vi har begge deltaget i programmet, så jo, jeg havde set Amalie før. Men det er ikke derfor, vi er sammen', fortæller Tobias.

'Det er ingen hemmelighed, at jeg så ham på skærmen i ‘Besat af Bad Boys’ på date med Heidi, og at jeg selvfølgelig faldt for hans badboy-look. Ikke nok med, at han har udseendet, så har han også personligheden, og han er far med stort F, hvilket er vigtigt for mig, nu da jeg selv er mor og vægter familien højst', siger Amalie om sin nye kæreste.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk