Efter programmets sidste afsnit ruller over skærmen, har han besluttet sig for at gå under jorden.

I sidste uge blev første afsnit af ‘Fra fame til familie’ vist, og Caroline Godrim og Mathias Severinsen er dermed tilbage på skærmen for første gang, siden de mødte hinanden i ‘Ex on the Beach’. Omend det er en noget anderledes tv-oplevelse end den eksotiske drukferie i Mauritius, så skal parret endnu en gang vænne sig til at være tilbage i rampelyset.

Caroline kan fint finde sig til rette i rollen som realitystjerne, men for Mathias er det en helt anden sag. Når programserien når sit sidste afsnit, er det nemlig sidste gang, vi får den lalleglade nordjyde at se.

»Det her bliver det sidste. Når det her er overstået, så trækker jeg stikket fuldstændig. Jeg har aldrig været interesseret i det, og jeg ville faktisk ønske, at jeg bare kunne trække linjen nu og sige, at nu er der ikke nogen, der ved, hvem jeg er længere,« fortæller Mathias til Realityportalen og fortsætter:

»Det ved jeg godt ikke er sådan, det kommer til at fungere, men det bedste, jeg kan gøre, er at trække stikket efterfølgende. Jeg sletter måske min Instagram, det har jeg ikke lige besluttet mig for endnu.«

Selvom nogen ville argumentere for, at medieomtale er en del af pakken ved at deltage i reality-tv, så understreger Mathias, at den del af oplevelsen aldrig har været drivkraften for ham.

»Jeg har aldrig været med i TV for at blive kendt. Jeg har altid været med, fordi jeg syntes, det var sjovt,« fortæller han.

Vil fokusere på sønnen

I ‘Fra fame til familie’ følger man parret i deres nye liv efter ‘Ex on the Beach’, hvor sol, druk og intriger er skiftet ud med familielivet på den jyske hede.

Og rollen som nybagt far har i den grad haft indflydelse på Mathias’ prioriteter.

»Fra nu af vil jeg bare gerne fokusere på min tid med min søn,« lyder det fra Mathias, som efter bruddet med Caroline foreløbigt får lov til at have sønnen Oliver til overnatning en gang om ugen, indtil alle er parter er tilvænnet den nye situation.

Caroline drømmer om at lave mere reality-tv i fremtiden, og det kan godt kollidere med Mathias’ forestilling om Olivers opvækst.

»Jeg ville ikke synes, at Oliver skulle være med i noget, men jeg ville ikke være helt afvisende over for noget, alt afhængigt af hvad det er. Det ville altid være noget, Caroline ville kunne komme til mig og snakke med mig om,« lyder det fra Mathias.

Står det til den nordjyske nybagte far, skal Olivers barndom være så normal og tryg som mulig.

»Om nogle år, hvis det står til mig, så er alt det her faldet lidt til jorden, og der er kommet ro på, og det kan være, at jeg har fået en ny kæreste, og Caroline har fået en ny kæreste, men at der kommer en stabil og tryg hverdag for Oliver, hvor han kan få sin helt normale barndom og vokse op lige som alle andre små drenge og lave ballade, når det skal til og udvikle sig fuldstændig, som det passer ham.«

»Det er egentlig bare det, jeg håber på. Trygge rammer for Oliver,« lyder det fra Mathias.«

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk