Realityparret Camilla og Daniel er ikke længere et par. I starten var de enige om at slå op, men til sidst tog Camilla den sidste beslutning.

Daniel Rosendahl fra dette års ‘Paradise’ havde fundet sin shewolf i ‘Ex on the beach’-baben Camilla Thoby, men nu er han igen lonewolf. Både Daniel og Camilla bekræfter overfor Realityportalen, at de ikke længere er kærester, hvilket til at starte med skyldes afstanden mellem dem, da Camilla bor i Værløse og Daniel i Horsens.

»Afstanden er, hvad der gik galt til at starte med. Derefter var vi sammen lidt on and off, men det var lidt af en rutschebanetur for os begge,« fortæller Daniel, og Camilla bekræfter, at afstanden var den første årsag til bruddet for snart halvanden måned siden.

Efter bruddet har Camilla og Daniel set hinanden on and off, som Daniel skriver, og i den periode besluttede Daniel, at han ville ofre alt for, at forholdet igen kunne komme til at fungere.

»Til sidst var jeg villig til at tage springet over til hende, da jeg ikke så andre muligheder for, at det her skulle lykkedes, men der trak hun sig lidt i land,« fortæller Daniel, hvilket Camilla kun kan give ham ret i.

»I bund og grund handler det også en smule om, at jeg slet ikke er klar til at settle down eller noget. Så det skulle ikke være for min skyld, at han flyttede. Efter vi slog op, indså jeg bare, at jeg mest af alt nyder min frihed og det med, at jeg ikke skal stå til ansvar for nogen,« fortæller Camilla, der ikke ønsker at såre Daniel, men som så sig nødt til at træffe den sidste beslutning om, at forholdet måtte slutte.

Blev da glad for Daniels villighed

At Daniel ville ofte sit liv i Horsens for at få Camilla, gjorde Camilla glad, men hun var også nødt til at være ærlig over for sig selv og Daniel.

»Der var gået så længe, efter vi slog op, at jeg allerede havde nået at vænne mig til, at vi ikke var sammen længere. Og for mig i sådan situation forsvinder min forelskelse desværre bare. Holder bestemt stadig af ham og ønsker ham kun det bedste. Jeg ville ønske, vi kunne have kontakt stadig, men det ønsker han desværre ikke,« siger Camilla.

Daniel bekræfter, at parret ikke længere ses, men det behøver ikke fortsætte sådan.

»Jeg vil ikke udelukke, at jeg måske ser hende en dag. Hun har trods alt stadig en del af mit hjerte, og det vil hun altid have.«

Camilla kommer lettere videre end Daniel

Det, der gør mest ondt på Camilla, er, at hun ved, hvor såret Daniel er, og at han ikke som hende har erfaring med at takle kærestesorger.

»Jeg har jo været igennem det før, kan man sige, så jeg ved præcis, hvordan jeg skal bearbejde det og komme videre, hvor Daniel er lidt nyere i det felt, så jeg har ondt af ham,« siger Camilla.

Camilla var Daniels første kæreste, siden han var 13 år, og han er tydeligt mærket af bruddet, men han tager også en læring og erfaring med.

»Hun har fået mine øjne op for, hvad kærlighed er. Dog vil jeg aldrig åbne mig så hurtigt op igen, fordi der følger kun smerte med. Hun har en del af hjertet, og lige nu ved jeg ikke, hvor meget der er tilbage,« fortæller Daniel, der trods alt har respekt for Camillas ærlighed.

»Hun var loyal og ærlig hele vejen igennem. Jeg har ikke en finger at sætte på hende. Vi gav bare for hurtigt op på hinanden første gang, det ser jeg nu. Derefter kom rutschebaneturen, og den må have sat sine spor i hende, og det accepterer jeg. I det mindste var hun ærlig.«

