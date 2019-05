Det virker ikke som om, det nytter noget, men princippet i at stemme er vigtigt, mener 'For lækker til love'-Panda.

På Grundlovsdag d. 5. juni afholdes der Folketingsvalg, hvor vi alle må drage mod stemmeurnerne og afgive vores støtte til det parti eller den kandidat, vi bedst mener kan styre Danmark i den rigtige retning.

Det kan undervejs kræve sin del af spekulationer omkring, hvor man skal sætte sit kryds, ligesom det gerne ender med et værre mas med lange køer ved valgstederne.

Men det afholder ikke ‘For lækker til love’-hunken Jeremy Ace, bedst kendt som Panda, fra at stemme.

'Jeg stemmer, og jeg synes, at det vigtigt at gøre. Hvis ikke man stemmer, kan det ske, at der slet ikke sker de forandringer, man mener og synes, at Danmark har brug for,' fortæller han.

Derfor afgiver Panda troligt sin stemme hver gang, der er valg. Det gør han af princip mere end rent faktisk af lyst.

'Jeg stemmer, selvom jeg ikke gider det på grund af, at jeg ikke synes, politikerne overholder det, de lover,' forklarer han.

Panda-metoden

Det er også sin utilfredshed, som realityhunken Panda stemmer ud fra. Han har nemlig valgt det parti, han vil stemme på, ud fra partiets overensstemmelser med det, han selv synes, der skal ændres ved dagens samfund.

'Mit råd til andre, der skal stemme er, at man sætter sig ned. Skriver 10 eller 20 af de vigtigste tiltag ned, man er utilfreds med og synes skal ændres. Så går man på nettet, bruger tid på at læse op på, hvad de forskellige partier står for, hvad de vil gøre og ændre. Se så om mange af punkterne matcher det, man selv har skrevet ned. Så partiet, der rammer flest ud af de 10 eller 20 punkter, man har skrevet ned, er selvfølgelig det, man vælger,' lyder Pandas metode.

'Det var min tilgang, da jeg skulle stemme og ikke vidste så meget med hvilket parti, jeg skulle stemme på,' forklarer han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.