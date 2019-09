Den amerikanske realitystjerne er blevet løsladt, og sammen med konen kaster han sig nu direkte ud i en familieforøgelse,

Mike ‘The Situation’ Sorrentino er en fri mand. Torsdag blev han løsladt fra fængsel, efter han havde afsonet den dom, han i oktober sidste år fik.

Her blev han idømt otte måneders fængsel for skatteunddragelse og dokumentfalsk.

Mellem dommen og afsoningen blev han gift med Lauren Pesce, som han tidligere i 2018 friede til. Efterfølgende meldte han sig til afsoning, men nu er ‘Jersey Shore’-stjernen er igen en fri mand. Det bekræfter parret over for TMZ, hvor de også afslører, at der er familieforøgelse på vej, hvis alt går vel.

»Vi er lykkelige over, at vi endelig har afsluttet dette kapitel i vores liv. Tak til vores familie, venner og fans for den store kærlighed og støtte i denne tid. Det bragte os ro og trøst,« siger parret og fortsætter:

»Nu ser vi frem til at fortsætte vores liv som mand og kone – og arbejde på baby-situations,« lyder det med henvisning til Mike Sorrentinos kaldenavn i ‘Jersey Shore’, ‘The Situation’.

Optagelserne til den tredje sæson af ‘Jersey Shore: Family Vacation’ er i fuld gang, og mon ikke hans første tid i friheden bliver dækket i løbet af den sæson.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.