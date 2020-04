Eas far er kriminel og sad i fængsel i mange år af hendes barndom og ungdom.

Det har medvirket til, at hun en dag vil arbejde som civilbetjent.

En af de nye kvindelige deltagere i villaen er 19-årige Ea Emilie fra Brøndby Strand.

For hende er vilje og disciplin en stor del af hver eneste dag, og i fremtiden kan hun kun se sig selv arbejde i forsvaret eller politiet.

Det er oplevelser fra barndommen, der driver hende.

For tiden er hun værnepligtig på Varde Kaserne.

»Je ghar søgt ind på både Militærpoliti- og sergentuddannelsen, og når jeg engang er færdig i forsvaret, vil jeg gerne være civilpolitibetjent.«

Det fortæller Ea til Realityportalen.

Den drøm har hun haft, siden hun var 7 år, og den er opstået hos hende, fordi hun selv har en far, der sad i fængsel i mange år, og i alt har været fraværende i halvdelen af hendes liv.

Fængselstraffen

Ea ønsker ikke at komme ind på, hvad hendes far har fået en fængselstraf for.

Men selvom han på den måde ikke var der for hende, da hun var barn og havde brug for ham, så har de i dag kontakt.

Deres far-datter-forhold er dog ikke, som de flestes er.

»Selvom min far har ladet mig se mange ting, som ingen burde se, så snakker vi stadig sammen.«

»Men vi har et specielt forhold, og han er nok mere en ven for mig, end han er en faderlig figur i mit liv.«

‘Ex on the Beach’-deltageren er meget åben om sin fortid, da hun gerne vil, at andre skal kunne komme til hende, hvis de har oplevet noget lignende og har brug for at snakke om emnet.

