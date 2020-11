21-årige Freja Benedikte og 24-årige Mick Skov faldt i snak på Instagram, og der var med det samme god kemi. De talte sammen i timevis, og allerede efter ganske kort tid valgte Mick at dele en kæmpestor og personlig ting med hende. Nemlig at han er født som pige.

»Han sagde, at han var lidt anderledes, end hvad andre fyre var, og så tænkte jeg, hvad det mon kunne være. Jeg havde slet ikke tænkt, at det kunne være, at han var født som pige. Jeg blev selvfølgelig meget overrasket, for jeg havde ikke set den komme. Det er jo ikke noget, man kan se på ham,« fortæller Freja til Realityportalen.

På det tidspunkt havde parret endnu ikke mødt hinanden, og Freja kunne sagtens have valgt at bakke ud. Men den tanke faldt hende slet ikke ind. Hun tænkte, at det var noget anderledes sammenlignet med, hvad hun før har prøvet.

Freja og Mick. Foto: Privat Vis mere Freja og Mick. Foto: Privat

En rigtig mand

Hun var nysgerrig efter at lære Mick endnu bedre at kende, og som hun siger, så gav hun det et skud.

»Så fortsatte vi bare det, vi havde. Det endte ud i, at vi blev kærester. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv været så lykkelig, som jeg er nu med Mick. Han har virkelig helet mig og samlet alle de her knuste stykker op. For jeg har før været i et meget dårligt forhold, hvor jeg blev kørt psykisk ned. Mick forstår mig meget bedre, end nogen anden gør. En af de ting, jeg virkelig elsker ved ham, er, at han måske forstår os piger bedre, end andre mænd gør, fordi han selv har været en pige engang,« husker hun.

Freja slår fast, at hun vil støtte ham 200 procent i alt, hvad der sker i forbindelse med, at han nu står frem og fortæller, at han er født som pige.

»Det er ikke alle, der tør stå frem foran hele Danmark. Det er virkelig sejt,« siger hun.

Hun tænker aldrig over, at hendes kæreste er født som en pige, men hun ser bare på ham, som det menneske, han er.

»Vi havde haft så gode telefonsamtaler inden jeg mødte ham, så jeg følte mig så tryg ved ham, og jeg tog det hele med åbne arme,« siger ‘Singletown’-deltageren.

Hun tilføjer:

»Mick er mere mand, end nogen anden jeg tidligere har været sammen med. Han er så opmærksom på at passe på mig, og hvis der er nogle fyre, der kigger på mig, så giver han dem lige blikket. Så han er helt vildt god til at være mand nok for mig. Han er alt, hvad jeg har gået og drømt om.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.