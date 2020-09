‘Maddysten’-deltageren skal stadig forligne sig med, at han efter 20 år som langhåret, nu er blevet ufrivilligt korthåret, efter et af hans kunstprojekter gik galt.

Da Jonas Kjeldgaard deltog i DR1-konkurrencen ‘Maddysten’ sammen med sin mor Birgitte og søster Nanna, gjorde han flere gange brug af sine kreative kompetencer som kunstner. Blandt andet byggede han en robot, der skulle præsentere maden, da temaet var børnefødselsdag.

Kunstprojekt gik galt

Men jobbet som kunstner er ikke helt ufarligt. Forleden gik et af Jonas’ kunstprojekter galt, og det betød at Jonas’ karakteristiske lange, mørke hår måtte lade livet.

»Jeg skulle lave en afstøbning af hele med mit hoved til en kommende skulptur. Afstøbningen blev lavet i silikone, og det plejer at virke, men et eller andet gik helt galt. Da jeg skulle have silikonen af hovedet – på daværende tidspunkt har jeg siddet længe uden at kunne se noget – ville silikonen ikke af. Så der var ikke andet for end at klippe støbeform og hår i stykker. Intet var tilbage, hverken støbeform eller hår kunne reddes,« forklarer Jonas til Realityportalen.

Herunder kan du se ‘Maddysten’-Jonas med sit lange hår i et andet kunstprojekt

Vis dette opslag på Instagram TBT “Tellings from a dream” #drømmefortællinger performed at @okcorralexhibit in January. The performance has been living it’s own life the last 6 months, where it has been performed at deferent venues. Lasted at #sensorium2 in Århus by @rendezvous_artspace . #sheep #sheeptransformation photo credits go to @maikeldsen Et opslag delt af Jonas Kjeldgaard Sørensen (@jonas_kjeldgaard_soerensen) den 28. Sep, 2019 kl. 7.27 PDT

Herunder kan du se Jonas’ nye frisure efter kunstulykken

Vis dette opslag på Instagram New mask New hair #sheeptransformation @kunstbygningenivraa @jcebiennale Et opslag delt af Jonas Kjeldgaard Sørensen (@jonas_kjeldgaard_soerensen) den 18. Jul, 2020 kl. 7.39 PDT

Stadig langhåret indeni

Den fejlslagne silikoneafstøbning betød, at Jonas skiftede kurs og ændrede sin idé til skulpturen. Men ikke mindst betød det også, at Jonas nu skal til at affinde sig med at være korthåret.

»Jeg tog til frisøren dagen efter, hvor jeg havde accepteret, at jeg skulle være korthåret, sådan for real, efter næsten 20 år med langt hår. Mit spejlbilledet er korthåret, men mit selvbillede er stadig langhåret. Men det er nu fedt nok at være korthåret! Måske bliver jeg helt glad for det,« lyder det optimistisk fra ‘Maddysten’-Jonas.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.