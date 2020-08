Emilie Drachmann fra 'Ex on the Beach' er blevet indlagt og undersøgt grundigt efter smerter i brystet, og det fik hende sendt hjem fra Forsvaret. Desværre står hun stadig uden afklaring på sine smerter.

20-årige Ea Emilie Drachmann deltog i sidste sæson ‘Ex on the Beach’, men efterfølgende er fest og farver blevet byttet ud med streng disciplin på Sergentskolen i Varde.

Desværre har det indtil videre været en kort fornøjelse for realitydeltageren, for hun blev nemlig hjemsendt fra den allerførste øvelse på den nye skole, hvorfra hun udnævnes som sergent til januar.

»Jeg blev hjemsendt fra vores første øvelse med rigtig mange smerter i venstre side af brystet. Man har ikke lyst til at være den, der bliver sendt hjem, men det måtte desværre blive sådan,« forklarer Ea til

Undersøgt uden svar

Ea har både fået taget blodprøver, fået undersøgt sit hjerte og sine lunger, for at se, om det kunne være derfra, smerterne kom.

»Jeg blev hentet for fuld udrykning og indlagt ugen efter. Jeg blev testet for det hele, men de fandt ingenting på mig,« forklarer Ea, der derfor desværre ikke har kunne få afklaring på, hvad de ubehagelige smerter i brystet kom fra.

»Smerterne er aftaget en smule, men jeg mærker det stadig dagligt. Det er, hvad det er, og jeg håber selvfølgelig, det går væk,« fortæller Ea, der har haft mærket til smerterne i et par uger nu.

Heldigvis har Ea ingen klager over det sundhedsvæsen, der har undersøgt hende uden at finde svar.

»Jeg har en følelse af, at jeg er blevet tjekket ordenligt igennem. Jeg fortsætter min tjeneste i forsvaret og bider smerten i mig! Der er ikke så meget andet at gøre,« slutter hun.

Tilbage på skolebænken

For tiden er der sommerferie på Sergentskolen. Men når skolen starter op igen, så er Ea klar, og allerede d. 15. januar udnævnes hun som sergent.

Herefter skal hun være gruppefører for værnepligtige. Derefter vil hun gerne nå en udsendelse eller to for Forsvaret.

»Det er målet med det, et par udsendelser. Bare at komme ud og mærke, hvad det egentligt handler om og få brugt de ting, jeg har lært, i praksis.«

»Jeg tror, det kommer til at gøre enormt meget for mig som person, at man faktisk kan mærke, at man er med til at gøre en forskel for nogen ude i verden, det vil jeg rigtigt gerne,« forklarer Ea, der efter Forsvaret drømmer om at uddanne sig til politibetjent.

