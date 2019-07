'Min fede træner'-deltageren har scoret sig både drømmevægten og drømmefyren.

For to år siden kunne Danmark følge med i Christina Lykkes kamp mod vægten i programmet ’Min fede træner’, hvor bloggeren Mascha Vang var hendes mentor, som selv tog 10 kilo på op til programmet for at kunne tabe sig sammen med sin overvægtige makker.

Christina Lykke har tabt sig 44 kilo siden dengang, hun var tungest Foto: Privat Vis mere Christina Lykke har tabt sig 44 kilo siden dengang, hun var tungest Foto: Privat

Christina tabte 12,5 kilo i forbindelse med programmet, men et år efter resulterede et sygdomsforløb i, at hun tog 30 kilo på igen. Siden har en fedmeoperation i Tyrkiet sat gang i vægttabet, og i dag er Christina Lykke nede på sin drømmevægt på 65 kilo efter at have haft en kampvægt på 110 kilo.

Og som de kloge hoveder siger, så skal man huske at elske sig selv, før man kan elske andre. Måske netop derfor har lykken tilsmilet 27-årige Christina Lykke, der har scoret sig kæresten Søren.

»Man kan sige, at tingene flasker sig for mig for tiden. Jeg lever i en boble af ren lykkerus og oprigtig glæde. Jeg har ramt mit vægttabsmål, og jeg har det fantastisk i min krop og i mit sind, og ydermere har jeg fået mig den skønneste kæreste. Han hedder Søren, og vi mødte hinanden igennem Tinder-appen,« fortæller en forelsket Christina til Realityportalen.

Kæresten Søren er 28 år, og så er han uddannet anlægsgartner, men arbejder til daglig som bygningsstruktør.

Christina Lykke er smaskforelsket i sin nye kæreste Søren Foto: Privat Vis mere Christina Lykke er smaskforelsket i sin nye kæreste Søren Foto: Privat

Christina fortæller, at hun ellers ikke har haft det store held på Tinder, men lige med Søren ramte hun altså helt plet. For allerede efter tre dates har de to været uadskillelige og delt alle følgende nætter sammen.

»Jeg er så smask forelsket over hans betænksomhed og hans forståelse for mig og mit liv, at jeg svæver på en lyserød sky. Dagene flyver afsted i hans nærvær, og jeg er fuldstændig pjattet med det og den følelse, det giver mig i kroppen,« lyder Christinas søde ord om kæresten.

Nogle vil måske mene, at det er gået lige lovligt stærkt med det nye forhold, men det giver Christina ikke meget for, for hun er lykkelig.

»Den ene date tog den anden, og det hele føltes bare helt rigtigt. Vi er samme sted i livet og vil gerne de samme ting, så hvorfor ikke kaste sig ud i det og bare nyde livet og nyforelskelsen,« fortæller hun.

Herunder kan du se opslaget, der offentliggjorde forholdet

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.