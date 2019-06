Der mangler kun de sidste kraftanstrengelser, før Fie fra 'Paradise' og 'For lækker til love' er flyttet helt ind hos kæresten Daniel.

I sidste måned blev det klart, at 26-årige Fie Maria Krügermeier havde fundet sammen med sin ekskæreste, ingeniøren Daniel. Forholdet var blomstret op igen, fordi Fie fandt en naturlig støtte i ham, mens hun gennemgik en svær tid med en retssag mod en voldelig ekskæreste.

Og nu er 'For lækker til love'-deltageren flyttet ind hos kæresten. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Jeg er faktisk stort set flyttet ind hos ham. Jeg er der jo hver dag, og jeg har også min egen nøgle og mit skab og alt det der. Så det er bare, at jeg ikke lige har fået rykket alle mine ting endnu,« fortæller Fie.

Selvom en måned kan virke som kort tid at have været kærester, før man flytter sammen, så har Fie og Daniel boet sammen før. Den første del af deres forhold varede nemlig i fem år i tiden før, at Fie deltog i 'Paradise Hotel 2018'. Dengang boede parret sammen i Daniels lejlighed i Hellerup, som Fie nu er flyttet ind i igen.

»Nu har vi boet sammen før, så det er jo ikke helt nyt for mig at være i den lejlighed, hvor vi havde en fortid sammen,« forklarer Fie, der kun mangler at få flyttet helt ud af det værelse, hun lejer, før hun officielt kan kalde sig for samboende med sin kæreste.

»Det er faktisk bare ren dovenskab. Det bliver nok her inden for den nærmeste måneds tid. Det kan jo ikke betale sig at betale to huslejer, når jeg alligevel er der hos ham hver dag. Men når solen skinner, så gider man hellere ud og nyde solen, end man gider at flytte,« griner Fie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk