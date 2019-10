Der er fuld gang i den hjemme hos 'Hjem til gården'-fyren.

Lykken er stor hjemme hos Søren Juhl, der deltog i ‘Hjem til gården’ sidste år.

I går kom hans fjerde barn nemlig til verden, og selvom han efterhånden er en erfaren herre ud i livet som far, så er det noget helt andet denne gang.

»Torsdag 16.58 blev jeg daddy til en lille pige på 51 cm med en kampvægt på 2840 gram. Det er min første pige, efter jeg har tre drenge i forvejen. Det er specielt at få en pige, idet jeg ellers aldrig har haft piger i min familie udover min mor, jeg har tre sønner og en bror. Så det er meget specielt at kigge på en lille baby, hvor der ikke er en tap for neden,« forklarer Søren med et grin.

Heldigvis har han sin kæreste Kinnie ved sin side, og hun er noget mere erfaren ud i livet som mor til en pige. Kinnie har nemlig datteren Live på 9 år fra et tidligere forhold, så Vega er parrets første fælles barn. Til gengæld var fødslen ikke helt nem, selvom det er familiens femte barn, der i går kom til verden.

»Kinnies vand gik onsdag nat klokken 2, hvor hun efterfølgende havde veer i 38,5 time, som var meget hårde for hende. Selve fødslen gik ret hurtigt med kun to presseveer, og vores lille Vega var ude i vores verden,« fortæller Søren.

Kinnie og Søren har været kærester siden juli 2018, og Søren har sønnerne Noah på 8 år, Oscar på 10 år og Victor 14 på år fra et tidligere forhold.

