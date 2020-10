Coronavirus har forandret livet hos Amalie, Janni, Jackie, Tina og Karina. Men alligevel er der en del, som er præcis, som det plejer at være – og det er langt fra kedeligt.

På torsdag har sæson nummer otte af den glamourøse og til tider højdramatiske realityserie ‘Forsidefruer’ premiere, og det tyder på, at det bliver værd at følge med i, hvordan det de sidste mange måneder er gået hos Amalie, Janni, Jackie, Tina og Karina.

For på samme måde som coronaen har medført mange konsekvenser for os alle sammen, så har pandemien og Danmarks nedlukning også ændret livet for de fem ‘Forsidefruer’-babes.

De plejer jo netop at leve et liv i rampelyset, men pludselig er der ikke noget, man skal møde op til på den røde løber.

Amalie mærker tegn på en depression, Tina Lund må se i øjnene, at det OL hun har arbejdet så hårdt for, og som det er lykkes hende at kvalificere sig til, er rykket til 2021 og Janni er dybt bekymret for Karsten Ree, der jo som storryger og ikke helt ung i den grad er i risiko for at blive alvorligt syg, hvis han skulle gå hen og blive smittet med COVID-19.

Men selvom alt i 2020 er aflyst og udskudt, så er livet hos fruerne både festligt og byder på uventede situationer. For blandt andet fylder Janni 50, Amalie bliver gravid og Jackie holder barnedåb for lille Chloé. Og det hele sker selvfølgelig i bedste ‘Forsidefruer’-stil.

Herunder kan du se et klip fra sæson 8. ‘Forsidefruer’ har premiere på TV 3 og Viaplay den 1. oktober klokken 20.00.

