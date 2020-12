Reality-stjernen Braunwyn Windham-Burke er sprunget ud som homoseksuel.

Det afslører hun i et interview med den amerikanske LGBT-organisation GLAAD.

»Jeg er endelig komfortabel nok til at sige det. Jeg er til kvinder. Jeg er homoseksuel. Det har taget mig 42 år at sige det, men jeg er så stolt af, hvor jeg er i dag,« indleder hun.

Windham-Burke medvirker i reality-programmet 'Real Housewives of Orange County', hvor man følger en række hustruer, der er gift med rige mænd.

Det er ingen undtagelse for Windham-Burke, der har været gift med forretningsmanden Sean Burke i over 20 år. Og på trods af nyheden, så ændrer det ikke på deres forhold.

De holder nemlig fast i ægteskabet, selv om de er flyttet fra hinanden, og Braunwyn Windham-Burke i øjeblikket ser en anden kvinde.

For Sean Burke er kærligheden til sin kone fuldstændig ubetinget:

»Jeg elsker dig. Jeg er stolt af dig. Jeg støtter dig. Altid. Det har jeg gjort i over 25 år, og det har jeg ikke tænkt mig at stoppe med,« skriver han i et opslag på sin Twitter-profil.

For over 25 years i have loved and supported you, and I'm not about to stop. @braunwyn pic.twitter.com/j5uRl89RMZ — Sean Windhamburke (@SWindhamburke) December 2, 2020

Og den kærlighed gengælder hun fuldstændig. Braunwyn Windham-Burke har på trods af forholdet til sin mand og det faktum, at hun er mor til syv børn, altid været klar over, at hun var tiltrukket af kvinder:

»Jeg begynder at mærke, at jeg er ved at blive den kvinde, som jeg altid har burdet være. Endelig kan jeg leve fuldstændig autentisk og sige, at jeg altid har være lesbisk.«

De er begge klar over, at de er i et utraditionelt ægteskab, og derfor ved hun heller ikke helt endnu, hvordan hun skal jonglere ægteskabet med sin nye identitet og den nye kvinde, som hun ser:

»For at være ærlig, så er vi på et ubetrådt territorium. Jeg har ingen rollemodeller i denne situation. Jeg har ikke en, som jeg kan søge svar hos. Så på nuværende tidspunkt gør vi det på vores egen måde.«

Hun håber dog, at hun kan blive en rollemodel for andre, der står i en lignende situation. Desuden har hun ikke i sinde at forlade realityprogrammet, oplyser hun.