Forestil dig dagligt at vågne op badet i sved og med hjertebanken. Det er ikke svært for reality-stjernen Philip May.

»Der går ikke en nat, hvor jeg ikke har mareridt,« siger han i aftenens afsnit af 'Til Middag hos', hvor fire kendte danskere på skift inviterer hinanden på middag fra mandag til torsdag.

Da han var 21 år, var han vidne til en slem ulykke, der endte livet for to af hans gode venner fra militæret. Det skete under en øvelse i Danmark to måneder før han tog til Afghanistan, hvorfra han også tog en del ubehagelige oplevelser med hjem i bagagen.

»Jeg har både mareridt og angst,« siger han, da B.T. taler med ham.

Han forklarer, at han ikke er diagnosticeret med PTSD, en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse, men at han oplever nogle af de samme symptomer.

»Når jeg har mareridt genoplever jeg tingene på en måde,« siger Philip May, der er kendt for sin deltagelse i reality-programmet 'Paradise Hotel'.

Om natten vågner han med mange af de samme negative følelser, som han oplevede før og under tiden i Afghanistan.

Hvordan var det at deltage i 'Paradise Hotel', når man har det sådan?

»Jeg har været god til at skubbe det langt væk og ikke takle det. Derfor rammer det jo også bare endnu hårdere, når jeg giver slip,« forklarer Philip May.

Det seneste år har han fået hjælp af en psykolog fra et veterancenter, der blandt andet har givet ham mod på at fortælle sin historie.

»Jeg fortryder ikke, at jeg tog afsted. Jeg ville gøre en forskel, og det gav mig meget, men det tog også meget fra mig,« siger han.

