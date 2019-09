Sexslaver, sprøjteorgasmer, afføringssex og tantramassage.

I en ny serie afsøger realitystjernen Olivia Salo otte forskellige afkroge af det danske land. Alt sammen med 'sex' som overskrift.

»Jeg er vokset op i et hjem, hvor vi talte om sex over middagsbordet. Det var helt normalt,« fortæller hun og fortsætter:

»Da jeg blev ældre, og det blev noget, jeg også talte med mine veninder om, måbede de nogle gange over, hvordan blandt andet min mor og jeg talte om sex sammen.«

Det gik langsomt op for hende, at selvom hun selv var vokset op med, at snakke om sex var lige så normale som at tale om alt andet, så var det ikke tilfældet hos flertallet af danskerne.

»Jeg synes, at det bør være noget, man kan snakke om, som var det alt muligt andet. Derfor har jeg valgt at kaste lys over de lidt mørkere afkroge.« siger 22-årige Olivia Salo til B.T.

Det kan måske lyde som om, at der ikke er meget, der kan overraske hende, men det er ikke helt korrekt.

Allerede i første program bliver Olivia Salo meget overrasket over, hvor mange mænd, der benytter sig af dominatrixen 'Domina Dark'. Senere overværer hun en samtale mellem en prostitueret og en kunde, hvor kunden blandt andet beder om at blive tisset og skidt i ansigtet.

Olivia får prøvet lidt af hvert i den nye sex-serie. (Foto: TV3)

I et andet afsnit afsøger hun penisstørrelser og mænds forhold til deres egen størrelse.

»Det har været rart at få sat perspektiv på, hvilke usikkerheder mænd kan have,« forklarer hun.

Og det er faktisk noget, hun har taget med hjem i sin egen seng.

»Jeg har fået en masse ny erfaring med mig,« siger hun og griner lidt.

Hun forklarer, at hun blandt andet har lært, at det både er bedst for kvinden og manden, hvis man giver udtryk for, hvad man kan lide og har brug for.

»Hvis man ikke gør det, så kan man ende med at sende en mand videre, der tror, han gør alt rigtigt og er en superstjerne i sengen. Det går jo ikke,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er blevet klogere, men det har også været rart at få rykket til de generaliseringer, som hersker i danmark.«

Alle otte afsnit af 'Olivia og sexmyterne' kan ses på streamingtjenesten Viafree fra fredag kl. 8.00.