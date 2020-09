Michelle fra ‘Ex on the Beach’ ville ønske, hun havde taget et andet valg. Så havde hun med stor sandsynlighed sluppet for fire år med store smerter.

Michelle Vind Koldkur var 20 år, da hun fik foretaget en brystfortstørrende operation. Det er i dag fem år siden, og i dag er der set i bakspejlet en helt del, hun ville ønske, hun havde gjort anderledes.

Dengang fik ‘Ex on the Beach’-deltageren 500 milliliter i brysterne, og hun valgte at få dem lavet, fordi hun var ked af udseendet på de naturlige bryster.

»Jeg var ung og naiv og tog imod et tilbud, der var lidt for godt til at være sandt. Havde så travlt med at få dem lavet, at jeg ikke tænkte på konsekvenserne,« fortæller 25-årige Michelle til Realityportalen.

Hun gav 20.000 kroner for operationen, og seks måneder efter begyndte hun at være plaget af store smerter.

Brysterne var alt for store til hendes krop, implantaterne var indopereret forkert, og hun havde problemer med kapseldannelse. Kapseldannelse er, når der danner sig en tynd kapsel omkring brystimplantatet, og det er kroppens naturlige reaktion på et fremmedlegeme, som implantatet jo er. Som tiden går, kan kapslen blive tykkere og tykkere, og den kan ende med at gøre brysterne hårde, deforme og få dem til at gøre ondt.

'Hver gang jeg havde det koldt eller lavede noget fysisk, havde jeg ekstreme smerter,' skriver hun i en story på Instagram.

Endnu en operation

Derfor valgte Michelle i august 2019 at blive opereret på en klinik i Istanbul. Her kunne de rette op på skaderne blandt andet ved at tage de gamle ud og indsætte nye implantater, der er 150 milliliter mindre, end hvad hun første gang fik i. Det var en omfattende operation, som i alt tog otte timer.

»Jeg fik taget mine implantater ud, fik lavet et brystløft og fik nye i, der var mindre. De gamle havde udover at lave kapseldannelse også lavet et voldsomt hæng på mine bryster, som var være end det, jeg i forvejen havde med mine naturlige bryster,« fortæller Michelle.

Hendes oplevelser med så mange smerter og flere operationer har gjort, at hun nu kan give nogle klare råd videre til andre kvinder, der overvejer en brystoperation. Så de ikke laver de samme fejl, som hun selv gjorde.

'Jeg fortryder så meget, at jeg ikke tjekkede mere op på de forskellige steder. Tag dig tid til at tænke over, om det virkelig er det værd. Gør du det for din egen skyld, eller føler du dig presset til det af dine omgivelser. Hvis du beslutter dig for at du vil, så vælg din kirurg med omhu. Det kan så hurtig gå galt,' skriver baben i en story på sin Instagram-profil.

I dag er Michelle 100 procent fri for smerter, og hun kan passe sit arbejde uden problemer.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk