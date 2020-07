Det var en hård fødsel for alenemoren Simone, som nu endelig er blevet forenet med sin nyfødte søn.

Søndag aften blev ‘Ex on the Beach’-baben Simone Skaaning Frederiksen sat i fødsel – på trods af, at terminen oprindeligt først hed 2. august – fordi Simones krop var så medtaget af graviditeten.

Derfor har Simone nu den fine titel af mor, da hun søndag aften kl. 21.48 fødte sin søn, der endnu kaldes ‘lillefisen’, efter et akut kejsersnit.

»Jeg er fuldstændig drænet for energi, men ligeledes også fyldt med en kæmpe lykke og glæde over min så seje lillefis,« skriver Simone i et opslag på Facebook.

Stadig indlagt

Sønnen er sund og rask med en kampvægt på 3180 gram og en størrelse på 50 centimenter. Desværre stod det ikke lige så godt til med Simone efter fødslen.

»Efter mit akutte kejsersnit, fandt man en blødning inde i maven, og jeg blev kun tre timer efter kejsersnittet kørt på operationsgangen med det samme. Mit blodtryk var nede og vende 63/48. Jeg blev opereret, og jeg havde i alt mistet 3100 ml blod, og jeg blev derfor indlagt på intensiv. Jeg var indlagt på intensiv i to dage og kom derfor først ned til lillefisen i går,« fortæller Simone, der heldigvis som alenemor havde sin egen mor ved sin side igennem det hele.

»Jeg er stadig indlagt og ved pt ikke, hvornår jeg bliver udskrevet,« tilføjer hun.

Alenemor

Simone har igennem hele graviditeten vidst, at hun skulle være alene med barnet, da graviditeten ikke var planlagt.

»Jeg skal være alenemor, og det har jeg det fint med. Det er en fælles beslutning af faderen og jeg, at jeg fortsætter rejsen alene. Vi er stadigvæk gode venner og kan snakke sammen, hvilket er det vigtigste for mig. Jeg har det fantastisk, hvis man trækker mine evige heldagskvalme fra. Der er ikke noget, jeg glæder mig mere til i denne verden end at blive mor,« fortalte Simone tilbage i januar til Realityportalen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.