'Ex on the Beach'-deltageren Ea Emilie fortæller om forholdet til sin kriminelle, stofmisbrugende far, og hvad det har betydet for hende personligt, både som barn og nu.

20-årige Ea Emilie Drachmann deltog i sidste sæson 'Ex on the Beach', men nu er fest og farver byttet ud med streng disciplin på Sergentskolen i Varde, hvor de dog for tiden holder tre ugers sommerferie.

Efter Ea udnævnes som sergent 15. januar, skal hun være gruppefører for værnepligtige. Derefter vil hun gerne nå en udsendelse eller to for Forsvaret, men ultimativt er det den danske politistyrke, der trækker i hende.

»Jeg vil nok være politibetjent, fordi jeg er vokset op med en far, der har siddet halvdelen at mit liv i fængsel og bor lidt på den forkerte side. Og det gør han stadig,« forklarer Ea til Realityportalen.

Ea har heldigvis alligevel et fint forhold til sin far, som hun dog betrager mere som en ven end en faderfigur. På grund af de ting, som Ea har måttet gå igennem ved at have en kriminel far, så har hun derfor drømt om at blive politibetjent siden, hun var en lille pige.

»Jeg tror ikke, at han synes, det er så fedt, at det er på grund af ham, men han synes, det er fedt, at det driver mig til at gøre noget bedre. Men jeg tror også, det først er nu, det er begyndt at gå op for ham, at det er seriøst, for han kan godt se nu, hvilken retning det er på vej i. Det skræmmer ham lidt, for jeg bliver jo også nødt til at være mere loyal over for mit arbejde, end jeg er måske over for ham. Men sådan er det, det ved han også godt, det har jeg også gjort klart for ham, «forklarer Ea.

Herunder kan du se et billede af Ea fra hendes tid i værnepligten, som hun nu er avanceret fra til Sergentskolen på samme kaserne i Varde

Vis dette opslag på Instagram I de her dage er der massere af tid til, at reflektere over, hvad man burde sætte mere pris på i sin hverdag. Som så mange andre savner jeg mine venner, min familie, OCR races, min “normale” træning og en hverdag på Varde Kaserne. • Somme tider, når man står og graver huller i 6 timer, skal lave flere hundrede meters koldbøtter og brækker sig derud af inden kompagniløb, eller står på vagt i skoven klokken lort om natten og pisse fryser, så kan man godt komme til at tænke, “Hold kæft noget lort og, hvor jeg dog savner min varme seng og et dejligt bad”. Men en ting er jeg kommet frem til, og det er, at uanset hvor træls man kan have det, så er det det hele værd, når man sammen gennemfører en udfordring. Jeg er helt sikker på, at jeg vil tænkte mig om en ekstra gang, når de tanker kommer til mig. For Jesus Christ, hvor jeg savner at være i felten og få noget jord under neglene! #iskoldogklam #viljensejrer Et opslag delt af Ea Emilie J. Drachmann (@eaemilie_) den 5. Apr, 2020 kl. 12.24 PDT

Stofmisbrug og svigt

Selv om Ea i dag har en venskabelig relation til sin far, ved hun også, at han bestemt ikke har været nogen ideel far for hende.

»Der var meget fravær og svigt på hjemmefronten. Nu er han også stofmisbruger, så man har da kunnet mærke det meget, det har været utrygt, og jeg har meget tidligt skulle tage ansvar for mig selv. Jeg har besøgt ham meget, da jeg var lille, hver anden weekend, fordi min mor bor på Sjælland, han bor i Jylland, og sådan skulle det måske ikke have været. Man bliver meget hurtigt tvunget til at sørge for sig selv, og det synes jeg ikke, nogen skal opleve. Jeg ville sgu have ønsket, at der var nogen, der havde sagt: 'Hey, hvad foregår der lige?',« fortæller Ea.

Derfor er det ikke kun for at straffe folk, der begår forbrydelser, at Ea ønsker at være en del af lovens lange arm. Hun håber nemlig, at hun i sidste ende vil kunne hjælpe, ikke mindst de børn og unge, der står i samme situation, som hun selv gjorde.

»Selvfølgelig er man lidt på jagt efter folk, der gør forkerte ting, men jeg håber, jeg kan prøve at være lidt mere personlig i mit arbejde og hjælpe folk videre. Også for de unges skyld. Det driver mig helt vildt at prøve at få folk væk derfra, for det er sgu ikke godt, særligt ikke hvis man har nogen derhjemme,« afslutter Ea.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.