Efter næsten syv år er Julie og Steffan klar til at tage næste skridt i deres forhold.

I snart syv år har ‘Divaer i Junglen’-baben Julie Von Lyck dannet par med ‘Paradise’-deltageren Steffan Bak.

Det meste af tiden har de boet sammen, og selvom Julie i et år har pendlet frem og tilbage mellem Aarhus og Købehavn, er hun nu tilbage i Aarhus hos kæresten.

Nu har de to dog besluttet sig for at tage næste skridt i forholdet.

'Jeg har altid troet, at jeg skulle bo i udlandet, og det blev dog også til nogle måneder, da jeg var yngre. Men jeg trives også i Aarhus, min base, hvor dem jeg elsker er. Mit arbejde er ikke bundet til et bestemt sted, hvilket er den største frihed. Der skulle dog ske noget nyt, da jeg har boet i min kære lejlighed i snart 10 år – 6,5 af dem med Steffan,' skriver Julie på sin blog og fortsætter:

'Jeg har haft de bedste tider og minder der og er virkelig blevet voksen der, men den er blevet for lille, og for nogle måneder siden fik vi begge følelsen af, at der skulle ske noget nyt og drastisk. Og vi er derfor BLEVET BOLIGEJERE OG HAR KØBT VORES DRØMMEHJEM!! Et stort, lyst og smukt hjem, der er dobbelt så stor som vores nuværende. DET SMUKKESTE og mest charmerende hjem, og vi skal forhåbentlig bo der i mange år.'

Julie og Steffan overtager deres nye bolig 1. november, og det fremgår ikke af blogindlægget, om der er tale om et hus eller en lejlighed, men Julie lover, at der vil komme en masse boligspam op til indflytningen – og måske endnu mere efter.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk