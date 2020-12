Türker Alici mistede fatningen i et afsnit af reality-programmet 'Paradise Hotel' i foråret og kastede en flaske i hovedet på meddeltager Sarah Doh.

Noget, som Alici først blev smidt ud af programmet for og senere var ude og undskylde.

Nu er klippet, hvor realitydeltageren slynger vandflasken, dog igen vendt tilbage for at hjemsøge ham. Denne gang i Sverige, hvor videobidden bliver delt igen og igen på sociale medier.

»Jeg synes da, det er træls, at det er kommet op igen. Det er et kapitel, der er overstået for mig,« lyder det fra Türker Alici, da B.T. fanger ham. Alligevel mener han, at kritikken rammer rigtigt, trods at den kommer lidt forsinket.

Sarah Dohn sidder i midten i den hvide kjole.

»Jeg har fået som fortjent. Jeg har mistet arbejde og sponsorater, men det er jeg indforstået med.«

Dengang episoden, hvor Alicis temperament løb af med ham, blev vist, var han også ude at tage ansvar. Ligesom han nu igen gør på sin Instagram-profil.

»Jeg plejer at sige, man ikke skal fortryde ting i sit liv, men jeg må indrømme, det her havde jeg gerne været foruden.«

I kampen for at råde bare en anelse bod for sin ugerning, er der særligt én faktor, der er vigtigt for Alici.

Reality-kendissen og influenceren siger, at der er mange unge – især drenge –som følger ham på sociale medier. Dem føler han et ansvar overfor.

Derfor har han skrevet det førnævnte opslag, som kan ses herover, hvor han fortæller om kritikken i vores naboland, ligesom han understreger, at han tager afstand fra det, der skete.

Flere svenskere har allerede reageret på hans opslag. Alle er dog ikke lige enige om, hvorvidt man kan tage Türker Alicis undskyldning for gode varer.

»Jeg kan jo ikke rigtig gøre mere. Tror også, at det spiller ind, at danske tv-seere, som har fulgt mig, igennem ti år har set, hvem jeg er. Så de ved, det ikke er sådan en opførsel, jeg står for. I Sverige har de kun 40 sekunders klip at bedømme mig ud fra.«

Türker Alici håber dog at have sendt et budskab til sine yngre følgere om, at man ikke skal ty til vold. Aldrig.

Desuden siger kendissen, der også er iværksætter, at han stadig er på god fod med Sarah Dohn, som fik flasken i hovedet dengang.

Faktisk mener Alici, at Dohn måske kan forstå hans udfordringer. Hun kom nemlig også i unåde i nabolandet over en kommentar, som handlede om Alici og blev dømt til at være racistisk.

