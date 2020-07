'Love Island'-deltageren Julie Melsen er lige nu i karantæne.

Julie Melsen fra 'Love Island' og 'For lækker til love' fik tirsdag svar på sin podningstest, som viste positiv for corona. To dage forinden blev hun indlagt med vejrtrækningsbesvær, hvorfor lægerne valgte at teste hende for corona.

»Jeg troede, at mit vejrtrækningsbesvær skyldtes min astma, hvilke det ikke gjorde. Det har så været coronaen, og når man har astma, er man bare hårdere ramt,« fortæller Julie til Realityportalen.

Julie og Oliver fandt kærligheden i programmen ‘Love Island’, men da de kom hjem holdte forholdet ikke. I dag har Julie en anden kæreste, hvis navn stadig ikke er offentligt. Foto: TV3 Vis mere Julie og Oliver fandt kærligheden i programmen ‘Love Island’, men da de kom hjem holdte forholdet ikke. I dag har Julie en anden kæreste, hvis navn stadig ikke er offentligt. Foto: TV3

Julie er nu i karantæne de næste 14 dage og må ingen se, bortset fra én, som hun mener er årsagen til hendes positive test.

»Jeg har ingen ide om, hvordan jeg er blevet smittet, men jeg har det højst sandsynligt fra min kæreste,« fortæller Julie.

Julies kæreste er endnu ikke præsenteret for offentligheden, men de bor i hus sammen, hvilket ifølge Julie gør det lettere at få hjælp udefra, når man er i karantæne.

»Indkøb hjælper vores forældre os med. Vi bor heldigvis i hus, så dem kan vi have kontakt med gennem vores terrassevindue.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk