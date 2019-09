Joy fandt en fyr, der næsten var for god til at være sand, og så viste det sig, at han var fuld af løgn.

I ‘Singleliv’ kunne man følge Joy K. Petersens jagt på kærligheden, og den har hun fundet et par gange. Joy har tidligere dannet par med Burim, som i dag er kæreste med ‘De unge mødre’-deltageren Julie Boraso, og senere dannede hun par med Carlos, som er kendt fra ‘Paradise Hotel’.

Siden Joy og Carlos gik fra hinanden for to år siden har der dog ikke været en kæreste inde i billedet, men endelig mødte Joy en fyr, som virkede lovende. Det skulle dog vise sig, at han ikke fortalte hele sandheden.

'Jeg var jo på mit livs date og følte nærmest, det hele bare ikke kunne blive bedre, dog var det en, der var på ferie i København og som boede i new York. Han var en forretningsmand fra wallstreet og normalt ikke lige min type, men jeg sprang ud i det og tænkte, nu går vi efter noget, vi normalt ikke ville,' fortæller Joy på sin blog, men flirten tog hurtigt en drejning.

'Ja, tingene gik jo sin gang, og jeg endte med at blive blokeret! Eller efter 2 uger fik jeg lyst til at lure, og så kunne jeg bare se, jeg var blokeret. Så der gik detektiv i den og endte med at finde ham og ja hans dame på Google. Jeg blev så skuffet og følte mig total snydt og bedraget, fordi han sagde, han var single og rejste alene. Øv.'

Oplevelsen fik Joy til at ændre syn på livet som single, som hun ellers har befundet sig godt i de seneste par år. Den gode date og intimiteten med den amerikanske flirt fik hende nemlig til at savne tosomheden og det at have en at dele tilværelsen med, så nu er jagten sat ind, og Joy har atter indfundet sig på Tinder.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk