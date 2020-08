‘Paradise’-vinderens kæreste åbner op om sin svære fortid.

23-årige Melina Buur ved ikke, hvorfor hun blev syg. Hun har bare altid været utilfreds med sig selv og dunket sig selv i hovedet, hver gang muligheden bød sig.

Allerede da hun var 6 år, fik hun et unaturligt forhold til mad, som lige siden har været ødelæggende og fyldt alt for meget i hendes liv. Men hun er heldigvis kommet til et punkt, hvor hun har kontrol over maden og ikke omvendt.

'Hvis man blev tynd, var man god nok. Men kun hun kunne se det, hun så i spejlet, hun var den eneste, der ikke kunne se, hvor tynd hun var. Et helvede, der kun lige var begyndt. Med årene blev det til en vane at sulte sig selv, og med tiden blev sulten til opkast. Det var nærmest en straf. For det var ikke nok at have ondt i hjertet, det hele skulle gøre ondt. Alt det had i sådan en lille krop var ikke til at slippe af med, og ingen forstod hvorfor,' skriver Melina i et ærligt opslag på sin Instagram-profil, hvor hun ser tilbage på den tid, hvor det var værst.

Melina Buur så en overvægtig pige i spejlet. Foto: Privat Vis mere Melina Buur så en overvægtig pige i spejlet. Foto: Privat

De første år i sin barndom blev hun diagnosticeret med anoreksi, der med tiden udviklede sig til bulimi og for fem år siden fik hun diagnosen atypisk spiseforstyrret, som hun stadig har. Det betyder blandt andet, at spiseforstyrrelsen kan overtage i perioder.

»Nogle dage spiser jeg for fire mænd, andre dage spiser jeg intet. Det er en kamp, og det er virkelig en indre krig at styre tankerne,« forklarer Melina til Realityportalen.

Melina Buur. Foto: Privat Vis mere Melina Buur. Foto: Privat

Næsten sultet sig ihjel

I tennageårerne har en hel hær af diætister, psykologer og andre eksperter på området forsøgt at hjælpe hende. Det var først, da hun fyldte 18, at det begyndte at gå den rigtige vej. Fordi Melina på det tidspunkt indså, at hun var syg og begyndte at ændre sin tankegang omkring sig selv.

»Det har hele vejen igennem handlet om at lære at elske sig selv. Også selvom jeg har fejl og mangler.«

Derudover har familien været en kæmpe hjælp til, at hun i dag har rykket sig så langt og har det så meget bedre.

»Min mor har været den allerbedste støtte i hele forløbet og har altid været der 100 procent for mig. Hvis det ikke havde det været for hende og hendes gåpåmod, så havde jeg sultet mig selv ihjel. Men min bror også støttet mig meget. De to har holdt mig i hånden og støttet mig, når jeg ikke selv kunne klare kampen,« siger hun.

Melina, som hun ser ud i dag, hvor hun er en meget stærkere og gladere udgave af sig selv. Foto: Privat Vis mere Melina, som hun ser ud i dag, hvor hun er en meget stærkere og gladere udgave af sig selv. Foto: Privat

Melina har valgt at være åben om, hvad hun kæmper med, for hun håber på, at hun måske kan hjælpe nogle eller bare én ud af de mange andre piger, der har det svært med kroppen og med mad.

Melina har med masser af træning og en kostplan fået en sund og stærk krop igen. Og selvom hun lider af en atypisk spiseforstyrrelse, så har hun en helt normal, velfungerende hverdag, som andre “normale” mennesker har, hvor hun læser til social- og sundhedsassistent.

»Det påvirker da studiet de dage, jeg er i skole, og jeg ikke har fået spist, men når jeg er på arbejde og er ude blandt mennesker, spiser jeg rigtig meget. Men jeg arbejder hårdt for min uddannelse, den er vigtig for mig,« siger hun.

Melina bor og er kærester med ‘Paradise’-vinderen fra 2018, Lenny Pihl. Parret kan man i den nærmeste fremtid følge i det nye reality-program ‘Singletown’.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk