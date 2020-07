Det er gået hurtigt, siden ‘Love Island’-deltageren fik en kæreste i november sidste år. For til november har de et barn sammen.

Det var dog ikke en del af planen, at det skulle gå så stærkt.

22-årige Amanda Amalie Pauli deltog i 2018 i det eksotiske kærlighedsprogram ‘Love Island’, som mest af alt bød på flirt og masser af fester med masser af alkohol – men den verden er ved at være ret fjern.

For den tidligere ‘Love Island’-deltager bærer rundt på en lille dreng, og den 3. november har hun termin.

Selvom hun glæder sig til at blive forældre sammen med sin kæreste Martin, så var det faktisk ikke planen, at det skulle ske her i 2020.

I en story på Instagram afslører Amanda, at graviditeten var en “ups’er”.

»Vi brugte meget tid på at snakke både for og imod, og da vi havde snakken, endte vi med slet ikke at være i tvivl. Vi var og er meget forelskede, og det gjorde også beslutningen meget nemmere at tage,« siger Amanda om at vælge at beholde barnet.

Mødtes på Tinder

Hun har været kærester med Martin, der også er 22, siden november 2019. De tog mødtes over Tinder for lang tid siden, hvor de havde en kort flirt – som altså senere blussede op og udviklede sig til at være meget mere end bare en flirt.

‘Love Island’-deltageren blev da også noget overrasket, da hun fandt ud af, at hun er gravid.

»Jeg tog en test, mens Martin tog en lur, fordi jeg lige pludselige fik nogle smerter, der lignede menstruationssmerter. Og der var jeg kun gået tre dage over tid. Jeg tænkte bare, at testen ville være negativ, men da den viste positiv vækkede jeg Martin med det samme, imens jeg var helt i panik,« husker Amanda.

På nuværende tidspunkt har hun taget seks kilo på og har det godt.

